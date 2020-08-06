С 5 августа по 15 ноября 2020 года в соответствии с параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Чувашской Республики, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, разрешается спортивно-любительская охота на боровую, степную и полевую дичь с использованием подружейных собак (островных и континентальных легавых собак, ретриверов, спаниелей). Также с 5 августа по 31 декабря разрешается охотиться с использованием ловчих птиц.

В случае осуществления охоты с ловчими птицами, помимо охотничьего билета единого федерального образца, разрешения на добычу пернатой дичи, путевки (если охота осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях), охотнику необходимо иметь при себе разрешение на содержание и разведение используемых при охоте ловчих птиц в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.

В соответствии с нормами допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, на территории Чувашской Республики в период летне-осенней и осенне-зимней охоты норма допустимой добычи тетерева составляет 2 особи в сутки, рябчика - 3 особи в сутки, вальдшнепа - 5 особей в сутки, степной и полевой дичи независимо от вида составляет 5 особей в сутки на одного охотника.

Напоминаем, что согласно Правилам охоты, утвержденным приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 г. № 512, к боровой дичи относятся глухарь, тетерев, рябчик и вальдшнеп, к степной и полевой дичи - серая куропатка, перепел, голуби и горлицы.

В соответствии с порядком оформления и выдачи разрешений на выдачу охотничьих ресурсов, порядком подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных и птиц, утвержденным приказом Минприроды России от 29 августа 2014 г. № 379, охотники, получившие разрешения на добычу охотничьих ресурсов, обязаны возвратить их по месту получения в течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанного в разрешении. За нарушение данного требования законодательством Российской Федерации предусмотрена административная ответственность. Также обращаем внимание на то, что отметка о добыче охотничьего животного проставляется, если в отношении охотничьего животного выдано разрешение на добычу конкретного количества особей таких животных либо в разрешении указана норма допустимой добычи в сезон или норма допустимой добычи не более одной особи в день.