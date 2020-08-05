5 августа врио Главы Чувашии с рабочим визитом побывал в Шемуршинском районе. Первым объектом, который посетил Олег Николаев стало водохранилище, расположенное на реке Карла в селе Трехбалтаево. Водохранилище с площадью зеркала более 4 кв км, длиной 5 км и объемом почти 16 млн кубометров было построено в рамках республиканской целевой программы «Обеспечение населения Чувашской Республики качественной питьевой водой в 2005–2009 годах». В 2011-2014 годах здесь возвели комплекс водозаборных сооружений по очистке воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарные зоны источника питьевого водоснабжения группового водовода Батыревского, Шемуршинского и Комсомольского районов. Однако из-за нехватки водопроводных сетей в полную силу объект не заработал. Между тем, по словам главы администрации Шемуршинского района Владимира Денисова, вопрос отсутствия качественной питьевой воды очень болезненный не только для этого муниципалитета, но и для всех южных районов республики. Воду ждут не только местные жители, большая потребность в ней и у предприятий, которые находятся здесь. Так, вода требуется и для дальнейшего развития ООО «Лига-С», которое производит бетонные изделия.

Олег Николаев подчеркнул, что вопрос будет решён в ближайшие 2-3 года. Завершение всех работ планируется провести в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология».

«Очень важно, что объект сохранен и есть возможность его довести до логического завершения. Чувашская Республика, прежде всего, будет вкладываться в части реализации работ по разработке проектно-сметной документации. Оценочная стоимость этих работ составляет примерно от 50 до 60 млн рублей. Эти работы мы планируем провести до конца этого года», - сказал он.

Олег Николаев сообщил, что в трех населенных пунктах муниципалитета отремонтируют водонапорные башни. Стоимость ремонта составит свыше 3 млн рублей, из которых более 2,8 млн рублей выделит республиканский бюджет. Также он обратил внимание на то, что администрация Шемуршинского района представляла на конкурсный отбор 15 объектов, но прошли его только три. Основной причиной отказа явилось то, что заявленные водонапорные башни являлись объектами концессионных соглашений, хотя на самом деле они не были переданы в такую форму ведения.

В рамках рабочей поездки врио Главы Чувашии также посетил Трехбалтаевскую среднюю общеобразовательную школу, где завершился капитальный ремонт, а также обновленную Шемуршинскую районную больницу, пообщался с главами сельских поселений и активом района.

«Шемуршинский район всегда находился в передовиках по социальному обустройству территории. В экономической составляющей район тоже делает неплохие успехи относительно других районов. Но есть достаточно много направлений, над которыми надо еще поработать. Именно для этого ранее была инициирована разработка Комплексной программы развития Чувашской Республики на ближайшие пять лет, в том числе каждого муниципального образования. И надо сказать, что у нас запланирован большой объем работ, в том числе по Шемуршинскому району. Важно эти работы выполнить очень качественно и своевременно», - сказал Олег Николаев в интервью журналистам, подводя итоги своей рабочей поездки.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"