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Новости » Ничего не должно пропадать, все должно использоваться

11:11 06 августа 2020 г.

 

Ничего не должно пропадать, все должно использоваться

5 августа 2020 г. глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич ознакомился с ходом строительства тротуаров в селе Красноармейское.

Около дома № 38 по улице Ленина села Красноармейское разбирается старый тротуар. Плитки, снятые с тротуара, проверяются на повреждения и затем, годные к повторной эксплуатации, используются при строительстве тротуара между улицами Ленина и Луговая села Красноармейское. Повторное использование плитки это возможность бесплатно обустроить тротуары в местах, где они отсутствовали или находились в неприемлемом состоянии, что позволяет сэкономить бюджет района. Также здесь будет проведено освещение.

Возле домов № 38, 36 и здания отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» по улице Ленина села Красноармейское продолжается подготовка основания для устройства тротуара.


Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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