5 августа 2020 г. глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич ознакомился с ходом строительства тротуаров в селе Красноармейское.

Около дома № 38 по улице Ленина села Красноармейское разбирается старый тротуар. Плитки, снятые с тротуара, проверяются на повреждения и затем, годные к повторной эксплуатации, используются при строительстве тротуара между улицами Ленина и Луговая села Красноармейское. Повторное использование плитки это возможность бесплатно обустроить тротуары в местах, где они отсутствовали или находились в неприемлемом состоянии, что позволяет сэкономить бюджет района. Также здесь будет проведено освещение.

Возле домов № 38, 36 и здания отделения полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» по улице Ленина села Красноармейское продолжается подготовка основания для устройства тротуара.