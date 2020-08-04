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Новости » Бесплатный доступ к социально значимым сайтам продлен до конца 2020 года

14:52 05 августа 2020 г.

 

Бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам, предоставляемый в экспериментальном порядке, продлён до 31 декабря 2020 года. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минкомсвязи России.

Проект «Доступный интернет» реализуется в виде эксперимента с 1 апреля 2020 года. В нем участвуют пять крупнейших операторов связи, совокупно предоставляющих интернет 70% домохозяйств в России: ПАО «Ростелеком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «МегаФон», ПАО «Эр-Телеком Холдинг», а также ряд региональных операторов.

В перечне социально значимых ресурсов – востребованные сайты в сфере образования, медицины, культуры, спорта, науки, сайты госорганов и сайты оказания госуслуг, популярные российские социальные сети, поисковые сервисы, сервисы электронной почты и мессенджеры, крупнейшие интернет-магазины, электронные финансовые и банковские сервисы, сервисы по поиску работы и многое другое.

Напомним, что Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил реализовать проект «Доступный интернет», который позволит обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам по всей территории страны. Работу над законопроектом ведет Минкомсвязь России.



Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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