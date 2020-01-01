Новости » Инициатива «Единой России» о защите минимального дохода должника нашла поддержку

Предложения ведомств учтут при доработке документа в осеннюю сессию Госдумы

«Единая Россия» подготовила законопроекты, которые должны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ — чтобы человек не оказался в ситуации, когда он не может купить продукты или что-то, необходимое в быту. Государство должно защищать людей, которые попали в трудную ситуацию, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения партийной инициативы с профильными министерствами и профессиональным сообществом.

«Это, с одной стороны, гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение. С другой стороны — должно отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их «до нитки», — отметил Андрей Турчак.

Предполагается, что должники получат возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию.

«Защита минимального дохода граждан – это принципиальная позиция «Единой России». Если речь идет о выживании человека, надо сохранять прожиточный минимум», - отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев и пояснил, что в законопроекте речь идет не только о средствах пенсионеров, инвалидов и других социальных уязвимых категорий, но и тех, кто не получает социальную поддержку от государства. Это индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых имеющиеся средства списываются «под ноль» за долги.

Документ, который партия разрабатывала вместе с профильными министерствами, поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России. Концепцию одобрили в том числе в Сбербанке и Федерации независимых профсоюзов России. Отзыв Правительства подготовит Минэкономразвития. «Единая Россия» создаст рабочую группу с участниками профильных ведомств и социальных партнеров, чтобы доработать законопроект к концу августа.

Подводя итоги встречи, Андрей Турчак отметил, что «Единая Россия» организует обсуждение законопроекта в регионах. Кроме того, он подчеркнул, что прошедшее совещание — первое из серии обсуждений, на которых будут затрагиваться вопросы защиты доходов, поддержки занятости, обеспечения справедливой оплаты труда, повышения доступности лекарств — ранее эти темы называли приоритетными для работы «Единой России» в осеннюю сессию Госдумы: «Они объединены нацеленностью на человека, его защиту, заботу и благополучие. Именно это главные приоритеты партии в работе с людьми», — резюмировал Андрей Турчак.

«В период пандемии коронавируса «Единая Россия» реализовала комплекс решений по защите благополучия людей. Приняты поправки в законодательство, защищающие президентские выплаты на детей от взысканий по исполнительным производствам, предоставлены кредитные каникулы гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшим в пандемию.

Сейчас «Единая Россия» предлагает гарантировать неприкосновенность минимального дохода граждан в размере величины прожиточного минимума. В какой бы ситуации ни оказался человек – государство окажет поддержку и даст возможность обеспечить себя и семью самым необходимым», - подчеркнул Председатель Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по социальной политике и национальным вопросам, член Президиума регионального политсовета «Единой России» Вячеслав Рафинов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"