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Новости » Награды с доставкой на стройплощадку

08:13 05 августа 2020 г.

3 августа врио Главы Чувашии Олег Николаев посетил стройплощадку АО «Стройтрест № 3» в микрорайоне «Новая Богданка». Здесь же прошла церемония вручения наград, приуроченная ко Дню строителя.

Профессиональный праздник строителей в этом году отмечается 9 августа. Чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, торжественные мероприятия будут проходить в непривычном формате – на открытом воздухе. В течение недели Олег Николаев встретится с коллективами ведущих строительных организаций региона.

Первыми в эстафете поздравлений стали работники «Стройтреста № 3». Врио Главы Чувашии наградил обладателей Почетного звания «Заслуженный строитель Чувашской Республики», а также вручил памятные медали «100-летие образования Чувашской автономной области» и почетные грамоты Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Работников стройтреста Олег Николаев назвал коллегами, признавшись, что по первому образованию является строителем и трудовую деятельность начинал на стройке, а потому всегда с радостью посещает строящиеся объекты.

«Успехи предприятия – это заслуга не только руководства, но и всего трудового коллектива, который работает в едином порыве. Микрорайон преображается благодаря вашим усилиям: становится и красивее, и удобнее. Здесь появляется комфортное современное жилье, дороги, детские площадки. За все это огромное вам спасибо! Поздравляю с праздником, желаю добра, счастья и удачи!», – сказал он, обращаясь к строителям.

Кроме того, руководитель региона подробно ознакомился с проектом планировки микрорайона «Новая Богданка» – территории, ограниченной улицами Хмельницкого, Репина и Фучика. Вместе с министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александром Героевым, генеральным директором «Стройтреста № 3» Валерием Семеновым и главой администрации г. Чебоксары Алексеем Ладыковым он обсудил строительство в микрорайоне новой дорожной развязки.

Также Олег Николаев оценил и само жилье изнутри: в одном из сданных домов по ул. Щорса осмотрел одно- и двухкомнатные квартиры, которые еще только ждут своих будущих владельцев.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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