АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » С августа более 83 тысяч жителей Чувашии получат увеличенные страховые пенсии

08:12 05 августа 2020 г.

Пенсионный фонд провел беззаявительный перерасчет пенсий исходя из уплаченных работодателями страховых взносов за 2019 год, не учтенных при назначении или предыдущем перерасчете пенсии. Таким образом, в Чувашии с августа страховые пенсии более 83 тысяч работающих пенсионеров в среднем увеличились на 167 рублей 23 копейки. Максимальный размер прибавки составил 279 рублей, что равнозначно стоимости 3 пенсионных баллов в 2020 году.

В ведомстве отмечают, что в отличие от индексации пенсий, когда выплачиваемую сумму увеличивают на определенный процент, прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в прошлом году: то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и количества пенсионных баллов. При этом максимальное увеличение после перерасчета может составить 3 пенсионных балла.

Вместе с тем у продолжающих трудиться пенсионеров максимальное увеличение может быть другим, поскольку с 2016 года работающим гражданам пенсия выплачивается без учета текущих индексаций. Так, если пенсионер продолжает непрерывно трудиться с января 2016 года, то прибавка по августовскому перерасчету будет рассчитываться из стоимости индивидуального пенсионного коэффициента 71 рубль 41 копейка. А значит, для него максимальная сумма увеличения составит 214 рублей 23 копейки (71,41 * 3 балла). Сведения о размере пенсии с учетом всех индексаций, которую начнет получать человек после прекращения трудовой деятельности, можно увидеть в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда.

По данным Пенсионного фонда, в Чувашской республике средний размер страховой пенсии по старости после августовского перерасчета составил 14 тысяч рублей. Страховую пенсию по старости получают 319 тысяч или 86% пенсионеров республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика