Новости » Праздничные онлайн-мероприятия столетия Чувашии и Дня города Чебоксары пройдут с 11 по 15 августа

3 августа на еженедельном совещании, которое провел врио Главы Чувашии Олег Николаев, обсудили вопросы празднования 100-летия образования Чувашской автономной области в рамках Дня города Чебоксары. В связи с необходимостью противоэпидемического режима планы пришлось скорректировать. Так, с 11 по 15 августа большая часть мероприятий пройдет онлайн и будет транслироваться на региональном телевидении и в соцсетях.

Об этом сегодня рассказала заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской республики Алла Салаева. Она отметила, что в соответствии с заключением Роспотребнадзора, проводить массовые мероприятия, которые объединят большое количество людей, на втором этапе снятия ограничений не представляется возможным.

Напомним, что ранее массовые празднования столетнего юбилея республики перенесли на День города Чебоксары. Одним из ярких проектов был обозначен театр под открытым небом «От «Нарспи» до современности». Теперь его планируют записать в сквере имени К. Иванова и в праздничные дни транслировать на Национальном телевидении Чувашии и в социальных сетях. Показ ориентировочно назначен на 15 августа.

Также на площадке сквера имени К. Иванова в аналогичном формате предлагается записать и затем транслировать на телевидении Третий Всероссийский фестиваль многонациональной поэзии России «Радуга над Волгой».

«Не видим сложностей с точки зрения его проведения. – сказала Алла Салаева. – Поэты из соседних регионов пришлют свои видеозаписи. Мы всё это тоже объединим».

По словам вице-премьера республиканского правительства, Всечувашский региональный фестиваль национальной кухни «Гостеприимная Чувашия» решили провести в два этапа. Участники фестиваля в онлайн-формате 10-13 августа покажут мастер-классы по приготовлению чувашских национальных блюд. А 15 августа планируется провести финал и транслировать его на телевидении в формате ТВ-шоу с последующим изданием сборника рецептов.

Кроме того, в дистанционном формате пройдет культурный форум «Фольклор народов Поволжья» и ряд других мероприятий. В очном режиме пройдет чествование почетного гражданина города Чебоксары, вручение памятных медалей 100-летия Чувашской автономии.

Однако, Фестиваль классической музыки «Берег классики», основная ценность которого живые выступления симфонических оркестров на сцене на берегу Волги, в этом году из-за ограничений второго этапа проводиться не будет.

«Еще раз фиксирую наше внимание на том, что меры предосторожности и их выполнение имеют крайне исключительное значение для того, чтобы продолжать двигаться в позитивном ключе», — прокомментировал Олег Николаев необходимость правильной организации праздничных мероприятий в условиях коронавируса.