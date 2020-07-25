Новости » В Чувашии появится молодежная платформа и состоится форум чувашской культуры

Социальный проект «Память о прошлом, дума о будущем» приобщит молодых людей к истории, культуре и традициям Чувашии. Старт реализации намечен на октябрь этого года. Как рассказал автор концепции молодежной платформы чувашской культуры Иван Филиппов (@filippov_i.v.a.n), в течение десяти месяцев реализации штаб проекта будет базироваться в Чувашии. Финальной точкой проекта станет молодежный форум, посвященный чувашской национальной культуре. Впоследствии его планируется сделать ежегодным.

Проект «Память о прошлом, дума о будущем» стал одним из победителей молодежного образовательного форума «Территория смыслов» смены амбассадоров форума в подмосковном Солнечногорске. На его воплощение был выделен самый крупный грант в 1,5 млн. рублей.

Пятая по численности народность России – чуваши. Чувашский язык является единственным живым представителем булгарской группы тюркских языков. Несмотря на многочисленность не многие молодые люди идентифицируют себя с этой национальностью, порой даже стыдятся своей народности, не говорят на родном языке.

Иван Филиппов считает, что приобщение молодежи к культуре и традициям Чувашии через создание современной молодежной платформы с привязкой к социальным медиа и проведение комплекса мероприятий позволит заинтересовать молодёжь в изучении истории Чувашии. Интерактивные сервисы и мероприятия охватят не только Чувашскую Республику, но и соседние регионы Приволжского федерального округа, где проживает порядка 400 тысяч выходцев из Чувашии.

«Мы хотим, чтобы молодежь гордилась своими корнями, знала происхождение своего народа. Бережно хранила свою культуру, свой язык. — рассказывает руководитель проекта. – Поэтому предлагаем создать интерактивную интернет платформу для диалога между молодежью и носителями культурных традиций чувашского народа. «Память о прошлом, дума о будущем» поможет заинтересовать молодое поколение чувашской культурой и традициями, особенностями языка и руническом историей, нашедшей отражение в уникальных вышивках».

На платформе будет организована возможность для изучения и использования национального языка с помощью современных инструментов. К примеру, в этом уже помогает цикл видео передач #ИзучаемРуныВместе, в котором через письменность раскрывается взаимосвязь древних рун с чувашским языком. Еще одна «цифровая» идея – добавлять к популярному видео-контенту титры на чувашском языке.

Также в рамках проекта планируется создать уникальную символику национального бренда региона, которая будет использоваться при пошиве современной молодёжной одежды и атрибутики, наноситься на сувениры и продукцию повседневного спроса.

Танцевальные мастер-классы и флешмобы, постановки театральных номеров и конкурсы современной одежды с элементами этнических узоров, запланированные в рамках проекта, также раскроют национальные особенности чувашской культуры. Все они также будут доступны онлайн как на самой платформе, так и в социальных сетях.

Кульминацией проекта станет организация молодежного форума, посвященного чувашской национальной культуре.

«Планируется привлечение молодых учёных, творческих и культурных объединений, бизнес сообществ и т.д., использующих в своей деятельности элементы национальной культуры. Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и Министерства культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, поэтому форум предполагается сделать ежегодным, с привлечением молодежи из других регионов ПФО», — уточняет Иван Филиппов.

Команда молодежной платформы чувашской культуры «Память о прошлом, дума о будущем» уже создала и курирует такие социально-значимые проекты как «Социальный помощник», чебоксарский вокально-патриотический проект «Дети России», туристический проект Visitvolga.ru, #ВместенаВолге, приуроченный к 100-летию образования Чувашской автономии, и ставшие уже узнаваемыми брендами #РеспубликанаВолге и #ИзучаемРуныВместе.