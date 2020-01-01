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Новости » Олег Николаев предложил проводить ежегодный фестиваль народов, проживающих в Чувашии, в День народного единства

08:08 05 августа 2020 г.

Идею собрать многонациональный состав жителей республики на ежегодный фестиваль народов врио Главы Чувашии Олег Николаев озвучил 31 июля на встрече с представителями диаспор и представителями разных конфессий. Он предложил проводить его 4 ноября — в День народного единства.

В настоящее время в республике проживет более 120 национальностей, что составляет примерно половину от их общего числа в России. По мнению руководителя региона, возможность диалога представителей различных диаспор в формате круглого стола полезна. Ведь сегодня родились новые идеи и выделены отдельные новые направления деятельности в области межнациональных отношений в регионе. В частности, в рамках фестиваля можно красочно представить все народы, проживающие в Чувашской республике.

«В рамках празднования Дня народного единства предлагаю запустить ежегодный фестиваль народов, проживающих в Чувашии. Было бы хорошо сделать его доброй традицией, которая покажет всю палитру разнообразия культуры народов. Это мероприятие объединит земляков и станет поводом поговорить о достижениях», — отметил Олег Николаев.

Кроме того, сегодня на площадке Дома дружбы народов руководитель региона откликнулся на предложение татарской диаспоры. Он поддержал их инициативу о взаимном присвоении названий улиц в Казани и Чебоксарах.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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