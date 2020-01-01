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Новости » У сотрудников на «удаленке» должны быть такие же права, что и у офисных работников — результаты опроса «Единой России»

10:43 04 августа 2020 г.

Это касается и продолжительности рабочего дня, и оплаты сверхурочной работы

 Больше двух третей россиян перешли на дистанционную работу во время пандемии, свидетельствуют результаты опроса «Единой России», который проходил на базе общественных приемных Председателя партии Дмитрия Медведева с 16 по 23 июля. В нем приняли участие 7210 человек из 83 регионов России.

92% опрошенных уверены, что сотрудник на «удаленке» должен иметь те же права, что и работник офиса. 93% респондентов отметили, что зарплату при переходе на дистанционную работу понижать нельзя. 90% участников анкетирования считают, что во время дистанционной работы человек не должен быть на связи вне рабочего времени. Еще 91% выступил за привлечение к работе в личное время только с согласия дистанционного сотрудника — при этом выполнение задач нужно оплачивать сверхурочно.

87% опрошенных уверены, что сотрудник может работать на «удаленке» не только из дома, но и из любого удобного для него места, а 78% — что работодатель должен оборудовать ему рабочее место.

Результаты исследования будут учитывать при подготовке второго пакета поправок в Трудовой кодекс.

«Данное исследование и полученные предложения от респондентов будут переданы Председателю партии Дмитрию Медведеву и в рабочую группу по внесению изменений в трудовое законодательство для дальнейшей проработки», — сказала председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности, прежде всего, предотвращая ущемление прав работников», - отмечала ранее депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова.

Напомним, в июне «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в Трудовой кодекс о дистанционной занятости — они должны защищать права сотрудников, работающих дистанционно. В частности, предлагается защитить их право быть офлайн, упрощается электронный документооборот и возможность совмещения работы из офиса и дома. Законопроект приняли в первом чтении.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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