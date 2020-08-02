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Актуально » В день 90-летия ВДВ в Чебоксарах состоялось возложение цветов

13:22 03 августа 2020 г.

 

В день 90-летия ВДВ в Чебоксарах состоялось возложение цветов

Воздушно-десантные войска (ВДВ) Вооруженных сил России в этом году отмечают 90 лет со дня основания.

2 августа врио Главы республики Олег Николаев возложил цветы к Вечному огню у Монумента Славы, а также к памятнику воинам, погибшим в Афганистане и к Монументу воинам, погибшим в локальных конфликтах на Северном Кавказе.

Поздравляя всех, кто служил и служит в «крылатой пехоте» – с Днем Воздушно-десантных войск, Олег Николаев отметил, что чувашские воины всегда были в числе передовых.

«Никто кроме нас» - в этом девизе ВДВ заложен глубокий смысл, определяющий единство, несгибаемую волю и готовность выполнить самую сложную боевую задачу. Воинский подвиг десантников, преданное служение Отчизне, отвага и доблесть являются достойным примером для молодого поколения», - отметил он.

Вместе с руководителем региона цветы в мемориальном комплексе «Победа» возложили и.о. Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Александр Федотов, заместители Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Михаил Ноздряков, Сергей Артамонов, Дмитрий Краснов, заместитель председателя чувашской республиканской общественной организации содействия ветеранам десантных войск «Союз десантников Чувашской Республики Юрий Григорьев и десантники.

  

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

    Чăвашла

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