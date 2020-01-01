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Новости » В Чувашии 72 школьника набрали 100 баллов на ЕГЭ

13:18 03 августа 2020 г.

Об этом сообщил 3 августа на еженедельном совещании врио Главы республики Олега Николаева с членами правительства Чувашии министр образования и молодежной политики Чувашской республики Сергей Яковлев. Он отметил, что максимальные баллы на ЕГЭ набрали представители 35 школ из 16 муниципалитетов.

По словам министра, в целом результаты экзаменов сопоставимы с показателями прошлых лет. Сто баллов по русскому языку набрали 30 человек, по химии – 16, по информатике и обществознанию – 8, по математике – 6, истории – 3, по географии, физике и биология – 1. Четыре человека получили 100 баллов сразу по двум предметам.

Результаты 11 человек были аннулированы в связи с нарушениями Порядка ЕГЭ, 10 из которых имели при себе телефоны и шпаргалки, один человек сфотографировал контрольно-измерительный материал и выложил в сеть Интернет.

В рамках основного этапа, который прошёл с 3 по 25 июля, Единый госэкзамен сдали 5405 школьника. Дополнительный период запланирован на 3 – 8 августа. В нем примут участие выпускники, которые по уважительным причинам не смогли сдать или завершить экзамен в основной период ЕГЭ. Примерное количество участников – 20 человек.

Врио Главы республики Олег Николаев призвал профильного министра не ослабевать меры безопасности на ЕГЭ. Он также отметил необходимость своевременного выполнения всех мероприятий, направленных на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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