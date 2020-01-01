Новости » Принято 312 законов: фракции Госдумы подвели итоги весенней сессии

Защита семей, доступные лекарства, антикоронавирусная поддержка

Депутаты Государственной Думы подвели итоги весенней сессии 2020 года. Парламентарии рассмотрели 621 законопроект и приняли 312 законов. Главы фракций Госдумы на итоговом заседании сошлись во мнении, что сессия была непростой, но насыщенной событиями и эффективной. Поправки в Конституцию, пандемия, коронакризис – народным избранникам пришлось реагировать на новые вызовы и поддерживать правительство быстрым принятием законов. Обзор парламентской практики и самые важные законы – в материале «МК».

Пожалуй, главное достижение Госдумы в эту сессию – этого обеспечение быстрого принятия законодательных решений в период уникального для всего мира явления – пандемии коронавируса. Впрочем, не только правительство было инициатором этих решений. Десятки предложений, призванных облегчить жизнь граждан, были внесены депутатами. Например, по инициативе «Единой России» внесены такие изменения как запрет на списание десятитысячных выплат на детей за долги, рассрочка по выплате кредитов, страховых взносов и займов для пенсионеров, а также малого и среднего бизнеса.

Оперативно депутаты отреагировали на новую реальность рынка труда – удаленную работу. Были подготовлены и приняты в первом чтении поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе, который закрепит право «удаленщиков» на оффлайн, фиксированный рабочий день, достойную заработную плату. Еще одной важной темой в повестке фракции «ЕР» стала защита семьи, которая нашла отражение и поправках в Конституцию. В сессию было внесен ряд законов, направленных на укрепление семейных ценностей и благосостояния семей с детьми. Среди таких законопроектов – поправки «Единой России» о изменении программы маткапитала и его индексации. Поправки продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года с ежегодной индексацией.

Принят также законопроект об использовании материнского капитала при покупке жилья с помощью эскроу-счетов. Теперь у семей появится возможность направлять средства маткапитала на приобретение строящегося жилья через счета эскроу, которые пришли на смену договорам долевого строительства. Кроме того, документ предполагает создание в регионах фондов для достройки проблемных жилых объектов, которые будут финансироваться Фондом защиты прав дольщиков, средствами федерального и регионального бюджетов, а также муниципалитетов.

Как заявил руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов среди приоритетов ЕР остается тема лекарственного обеспечения граждан. «Мы ждем от правительства более оперативной работы и положительного отзыва на подготовленный нами комплексный законопроект, регулирующий лекарственный рынок», - отметил он. Однако скоро заработают уже принятые законы в части обеспечения граждан лекарствами. Принят также правительственный законопроект о дистанционной продаже лекарств, что особенно актуально в период ограничений и самоизоляции. Лекарства уже продаются дистанционно: безрецептурные медикаменты можно купить через интернет, заказав доставку на дом.

«В Государственной Думе в третьем чтении приняли законы, которые создадут правовые основы для развития практики реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне. Проекты позволят обеспечить непосредственное участие граждан в решении местных проблем путем определения приоритетных направлений расходования средств и контроля за реализацией», - отметил выпускник проекта «ПолитСтартап» Максим Варлашкин.

«Эффективность работы депутатов оценят избиратели, - говорит председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. - Единый день голосования, а затем и выборы в Госдуму покажут отношение россиян к работе парламентариев».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"