В России подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ», который проходил в формате пяти этапов с 27 мая 2019 г. по 3 марта 2020 г. По итогам конкурса определены 275 победителей.

Среди них объявлены победителями Марина Фризен, заведующий информационно-методическим центром отдела образования администрации Красноармейского района, Наталья Ильина, заведующий МБДОУ «Детский сад «Чебурашка», Наталья Фомирякова, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колосок».

Напомним, что конкурс был ориентирован на руководителей и управленцев, первых лиц организаций, которые уже имеют достаточный опыт руководящей работы и определённые достижения на управленческой стезе. На конкурс в общей сложности подали заявку более 42 тысяч человек из всех регионов России. Конкурс проводился на основе многокомпонентного анализа в ходе которого учитывались различные составляющие: оценки внешних экспертных групп из ведущих высших учебных заведений России, результаты голосования авторизованных пользователей, статистика Серверов экспонирования по посещению, просмотру и скачиванию материалов неавторизованными пользователями с уникальными IP-адресами и целый ряд других независимых факторов.

Официальным письмом № 49АМР/20 от 04.03.2020 г. Всероссийским общественным наблюдательным советом в сфере мероприятий, конкурсов, выставок, олимпиад, смотров образования, науки и просвещения при межрегиональном центре качества и инноваций, Управлением кадровой политики и развития профессиональных компетенций имена победителей направлены Президенту Российской Федерации В.В. Путину.

В ближайшее время на муниципальном и региональном уровне состоятся торжественные награждения победителей, которые являются одним из условий конкурса. Организаторы конкурса после награждения планируют осветить их профессиональные достижения в СМИ и предоставить поощрительные гранты в размере 1 млн. рублей.

На официальном ресурсе конкурса: http://ВизиткаРуководителя.РФ, можно ознакомиться с электронными деловыми визитками победителей.