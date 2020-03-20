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Новости » В Чувашской Республике продолжаются выплаты на детей от трех до семи лет включительно

15:07 31 июля 2020 г.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 20.03.2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 1 января 2020 г. установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в условиях Чувашской Республики - 4770,5 рублей на 2020 год).

По состоянию на 31 июля 2020 г. данная выплата направлена 356 семьям Красноармейского района на общую сумму 14045,4 тыс. рублей.

В связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции в отделах социальной защиты населения временно ограничен личный прием граждан. Заявление необходимо подавать в электронном виде через портал gosuslugi.ru без представления дополнительных документов. Для этого необходимо зарегистрироваться на указанном портале и получить подтвержденную учетную запись.

 

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