АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Предприятия республики не готовы соблюдать правила организации работы в период коронавируса

15:06 31 июля 2020 г.

К такому неутешительному выводу привели нарушения, выявленные проверками республиканского Роспотребнадзора на предприятиях Чувашии. Об этом 31 июля на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской республики доложила и.о. руководителя ведомства Елена Прокопьева. Она рассказала, что правила организации работы предприятий в период коронавируса не соблюдается. Так, за прошедшую неделю вынесено 300 предписаний о проведение дополнительных санитарных противоэпидемиологических мероприятий и составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.

Проверки прошли в управляющих компаниях многоквартирных домов, на предприятиях торговли и общественного питания, в организациях социального обслуживания населения и детских домах. В основном нарушения касаются недостаточной дезинфекции поверхностей, не соблюдается масочный режим, не проводится измерение температуры тела, игнорируется социальное дистанцирование и не используются в достаточном объеме рециркуляторы обеззараживания воздуха. В связи с этим, к примеру, летние кафе показали риск распространения ковид. А в республиканских учреждениях социального обслуживания с постоянным проживанием подопечных имеются очаги групповых заболеваний.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что подобное халатное отношение к озвученным мерам предосторожности со стороны предприятий Чувашии может повлечь за собой вход в очередной ограничительный режим с более жёсткими мерами.

«Так нельзя. Давайте мы себе возьмем за правило: каждое достижение должно являться лишь мотивацией для движения вперед. Мы работаем над тем, чтобы дать возможность работать тем, кто еще этого не сделал. Вариант возврата к снятым ограничениям, уверен, никого не устроит. Нельзя создавать для этого предпосылок», — резюмировал он.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика