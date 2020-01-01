Новости » Предприятия республики не готовы соблюдать правила организации работы в период коронавируса

К такому неутешительному выводу привели нарушения, выявленные проверками республиканского Роспотребнадзора на предприятиях Чувашии. Об этом 31 июля на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской республики доложила и.о. руководителя ведомства Елена Прокопьева. Она рассказала, что правила организации работы предприятий в период коронавируса не соблюдается. Так, за прошедшую неделю вынесено 300 предписаний о проведение дополнительных санитарных противоэпидемиологических мероприятий и составлено 12 протоколов об административных правонарушениях.

Проверки прошли в управляющих компаниях многоквартирных домов, на предприятиях торговли и общественного питания, в организациях социального обслуживания населения и детских домах. В основном нарушения касаются недостаточной дезинфекции поверхностей, не соблюдается масочный режим, не проводится измерение температуры тела, игнорируется социальное дистанцирование и не используются в достаточном объеме рециркуляторы обеззараживания воздуха. В связи с этим, к примеру, летние кафе показали риск распространения ковид. А в республиканских учреждениях социального обслуживания с постоянным проживанием подопечных имеются очаги групповых заболеваний.

Врио Главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что подобное халатное отношение к озвученным мерам предосторожности со стороны предприятий Чувашии может повлечь за собой вход в очередной ограничительный режим с более жёсткими мерами.

«Так нельзя. Давайте мы себе возьмем за правило: каждое достижение должно являться лишь мотивацией для движения вперед. Мы работаем над тем, чтобы дать возможность работать тем, кто еще этого не сделал. Вариант возврата к снятым ограничениям, уверен, никого не устроит. Нельзя создавать для этого предпосылок», — резюмировал он.