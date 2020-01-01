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Новости » В Чувашии создадут центр мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ

15:05 31 июля 2020 г.

31 июля в Доме Правительства врио Главы Чувашии Олег Николаев провел совещание по вопросу создания круглосуточного ситуационного центра в сфере ЖКХ, который будет фиксировать в единой информационной системе все неполадки в сфере снабжения потребителей коммунальными услугами, а также эксплуатации жилого фонда.

Система будет взаимодействовать с аналогичной структурой Минстроя России. Это позволит федеральному центру анализировать собранные сведения и отслеживать этапы подготовки регионов к отопительному сезону

«Система создается для общероссийского управления сферой ЖКХ. Сегодня информация разрознена, поэтому оперативного взаимодействия между структурными подразделениями нет», – отметил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев. В настоящее время система мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ в пилотном режиме работает в 47 регионах России. До 1 сентября к ней должны присоединиться остальные регионы.

«Через мониторинг ситуации мы получим оперативное реагирование на возникающие ситуации. Но, самое главное, что через анализ аварийных ситуаций, мы можем проводить профилактические мероприятия и не допускать критических ситуаций. Очевидно, что это позволит вырабатывать более эффективные решения и, как следствие, более рачительно использовать средства бюджета», – заключил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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