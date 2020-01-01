Новости » Подготовку школ и детских садов к новому учебному году проведут с учетом новых санитарных требований

Также к новому учебному году в образовательные организации Чувашии будут закуплены термометры и дозаторы для антисептиков. На эти цели, чтобы ускорить процесс, планируется выделить средства из резервного фонда Чувашской республики. Об этом сегодня, 31 июля, говорили на заседании регионального Оперштаба по коронавирусу.

В настоящее время в 896 образовательных организациях республики, из которых общеобразовательных – 417, идет подготовка к новому 2020-2021 учебному году. До 19 августа текущего года Минобразования региона планирует проверить их готовность по ряду направлений, в том числе, по соблюдению мер предосторожностей в период пандемии COVID-19.

«В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции планируется целый комплекс противоэпидемических мер для подготовки образовательных организаций к новому учебному году. Он соответствует новым требованиям Роспотребнадзора России к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях пандемии», — отметил министр образования Чувашии Сергей Яковлев.

Также он добавил, что большинство мероприятий реализуется ежегодно в период повышения риска заболеваний гриппом и ОРВИ. Так, каждое утро все сотрудники и обучающиеся проходят утренний фильтр для выявления случаев заболевания. При том, критическая температура тела для немедленной изоляции составляет 37,1 градуса и выше. В «антиковидные» правила добавлены: запрет массовых мероприятий и ежедневная дезинфекционная уборка всех помещений учреждения с регулярным проветриванием за 30 минут до начала занятий, после их окончания и на больших и малых перерывах.

Кроме этого, к новому учебному году школьников ждет изменение расписания, чтобы минимизировать контакты между обучающимися. А за каждым классом или группой в детском саду будет закреплено помещение, где и будут проводиться все их учебные занятия.

Также с целью обеспечения организаций необходимым оборудованием врио Главы Чувашии Олег Николаев поставил задачу профильным ведомствам ускорить процесс и провести все необходимые процедуры «антиковидной» закупки в ближайшее время.

«Выверим насколько полно обозначена потребность, выделим деньги и проведем все процедуры», — резюмировал руководитель региона.