Новости » Красноармейский район с рабочим визитом посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев

30 июля Красноармейский район с рабочим визитом посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев. В ходе рабочей поездки приняли участие глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов, заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, заместитель председателя Государственного Совета Чувашской Республики Александр Федотов, руководитель информационной группы и.о. первого заместителя министра здравоохранения Чувашской Республики Алексей Кизилов, президент компании ООО «Вурнарский комбинат», депутат Государственного Совета Чувашской Республики Юрий Попов, генеральный директор АО "Чувашхлебопродукт" Юрий Степанов.

Рабочая поездка началась с посещения зернотока ООО «Агрофирма «Таябинка». Руководитель Агрофиры Алексей Попов ознакомил с ходом уборочных работ, а также реконструкции зернохранилища с объемом хранения 8000 тн. На сегодняшний день зерновые культуры в хозяйстве скошены и обмолочены на площади 300 га. При урожайности 60ц/га намолот составляет 1800 тн. На полях агрофирмы работают 9 современных комбайнов. Врио Главы Чувашии Олег Николаев пообщался с работниками хозяйства. В ходе общения работники агрофирмы поблагодарили врио Главы Чувашии Олег Николаева за поддержку личных подсобных хозяйств в виде предоставления субсидий на содержание коров (справочно: на территории Красноармейского района в 1545 ЛПХ, содержится 2194 коров, по состоянию на 30 июля выплачено субсидии на сумму 6,3 млн. руб.).

Затем гости посетили ООО «Композит21». Директор общества Глеб Афанасьев ознакомил с производственной деятельностью предприятия. Основным направлением деятельности организации является производство пластикатов ПВХ (поливинилхлорид) различных марок, полимерных изделий методом экструзии, литья под давлением. ООО «Композит21» выпускает комплектующие для межкомнатных дверей, окон, грязезащитных систем, натяжных потолков, изделия для сада и огорода (крышки для банок, поливочные шланги, трубки), направляющие цепей, электроизоляционные трубки.

Далее глава администрации района Александр Кузнецов ознакомил врио Главы Чувашии Олега Николаева с ходом строительства тротуаров в с. Красноармейское. В 2020 году в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 г. № 139 «О дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской Республики» Красноармейскому району выделены средства из республиканского бюджета в размере 22,2 млн. рублей, на реализацию комплекса мероприятий по благоустройству 14 дворовых территорий и тротуаров. В селе Красноармейское в этом году будет построено более 6 км тротуаров Также, в каждом сельском поселении района проводятся работы по строительству тротуаров до социально значимых объектов. Все это создаст дополнительные условия для комфортного проживания жителей района.

Следующим объектом посещения был парк «Победы». Глава администрации района Александр Кузнецов ознакомил гостей с ходом реализации плана по строительству бассейна в с. Красноармейское, проводимыми мероприятиями по благоустройству: установка парковок для велосипедов, урн для мусора, размещение досок для информаций и объявлений, стендов для фотосъемок и др.

Далее директор МБОДО «ДЮСШ» Красноармейского района Владимир Моисеев ознакомил врио Главы Чувашской Республики Олега Николаева с ходом строительства футбольного поля с искусственным покрытием в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта». Следует отметить, что Красноармейский район первым в республике смог приступить к реализации проекта строительства подобных стадионов. Финансирование выполненных работ осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 29, 8 млн. рублей и за счет средств местного бюджета Красноармейского района в сумме 2,2 млн. рублей. Срок сдачи объекта до 28 августа 2020 года.

В конце рабочего визита врио Главы Чувашии Олег Николаев пообщался с главами сельских поселений и инициативной группой жителей Красноармейского района. Врио Главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что в Красноармейском районе строятся и реализуются масштабные проекты. Очень важно, что многие проекты реализуются за счет совместного взаимодействия органов местного самоуправления с населением, создаются новые благоустроенные пространства. В таком направлении надо двигаться.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"