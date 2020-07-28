Новости » Всероссийский конкурс рисунка «Школа, я скучаю!», посвящённого Дню знаний и приуроченного к празднованию 1 сентября.

Всероссийский конкурс детского рисунка «Школа, я скучаю!», проводится с целью раскрытия творческих способностей детей, развитию эстетических чувств, содействия детскому художественному творчеству, воспитанию любви и уважения к школе, учителям, одноклассникам.

Конкурс проходит с 28.07.2020 по 01.09.2020

Прием заявок до 28 августа 2020 года (до 23.59 по МСК).

ОРГАНИЗАТОР:

Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного» www.fap.ru.;

ПАРТНЕРЫ:

Федеральное агентство связи;

Акционерное общество «Марка»www.rusmarka.ru.

Информационный партнер Конкурса:

Радиостанция для детей и их родителей «Детское радио» www.deti.fm

Участники конкурса получат именные Cертификаты от организаторов конкурса, победитель, лауреаты и призеры — Дипломы.

Главный приз: самый интересный рисунок напечатают в виде почтовой открытки, тиражом 2000 экземпляров и победитель будет приглашен в гостевой эфир радиостанции «Детское радио».

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

В конкурсе могут принимать участие на добровольной основе учащиеся Общеобразовательных учреждений, художественных школ, воспитанники семейно-ориентированных общественных организаций и воскресных школ от 6 до 14 лет (включительно).

ПРИНИМАЮТСЯ:

Работы, выполненные в ручных техниках (рисунок карандашами или красками, графика, малотиражная графика, коллаж);

Работы, выполненные в компьютерной графике (Требования к работам см. Положение, п. 6).

До 28 августа 2020 г. включительно (до 23.59 по МСК) необходимо заполнить заявку и прикрепить цифровую фотографию произведения.

Фотографии произведения прикрепляются в формате jpeg или png!

Размер превью изображения должен быть не менее 1200х900 px с разрешением не менее 72 dpi.

Внимание! Заявки и фотографии работ на электронную почту не принимаются!

Подробности читайте в Положении о Конкурсе на сайте организатора

https://fap.ru/press-center/news/startuet-konkurs-shkola-ya-skuchayu-/

Техническая поддержка конкурса по адресу: concurs@artcontract.ru.

Прием обращений в техническую поддержку осуществляется круглосуточно с указанием e-mail заявителя. Обработка обращений в техническую поддержку осуществляется в рабочие часы (с 10:00 до 18:00 по МСК). Максимальный срок обработки обращений в техническую поддержку и направления ответа – 3 (три) рабочих дня.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

https://fap.ru/press-center/news/startuet-konkurs-shkola-ya-skuchayu-/

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"