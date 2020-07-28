АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Всероссийский конкурс рисунка «Школа, я скучаю!», посвящённого Дню знаний и приуроченного к празднованию 1 сентября.

08:51 30 июля 2020 г.

 

Всероссийский конкурс детского рисунка «Школа, я скучаю!», проводится с целью раскрытия творческих способностей детей, развитию эстетических чувств, содействия детскому художественному творчеству, воспитанию любви и уважения к школе, учителям, одноклассникам.

Конкурс проходит с 28.07.2020 по 01.09.2020

Прием заявок до 28 августа 2020 года (до 23.59 по МСК).

ОРГАНИЗАТОР:

Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному возрождению современного общества «Фонд апостола Андрея Первозванного» www.fap.ru.;

ПАРТНЕРЫ:

Федеральное агентство связи;

Акционерное общество «Марка»www.rusmarka.ru.

Информационный партнер Конкурса:

Радиостанция для детей и их родителей «Детское радио» www.deti.fm

Участники конкурса получат именные Cертификаты от организаторов конкурса, победитель, лауреаты и призеры — Дипломы.

Главный приз: самый интересный рисунок напечатают в виде почтовой открытки, тиражом 2000 экземпляров  и победитель будет приглашен в гостевой эфир радиостанции «Детское радио».

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

В конкурсе могут принимать участие на добровольной основе учащиеся Общеобразовательных учреждений, художественных школ, воспитанники семейно-ориентированных общественных организаций и воскресных школ от 6 до 14 лет (включительно).

ПРИНИМАЮТСЯ:

Работы, выполненные в ручных техниках (рисунок карандашами или красками, графика, малотиражная графика, коллаж);

Работы, выполненные в компьютерной графике (Требования к работам см. Положение, п. 6).

До 28 августа 2020 г. включительно (до 23.59 по МСК) необходимо заполнить заявку и прикрепить цифровую фотографию произведения.

Фотографии произведения прикрепляются в формате jpeg или png!

Размер превью изображения должен быть не менее 1200х900 px с разрешением не менее 72 dpi.

Внимание! Заявки и фотографии работ на электронную почту не принимаются!

Подробности читайте в Положении о Конкурсе на сайте организатора

https://fap.ru/press-center/news/startuet-konkurs-shkola-ya-skuchayu-/

Техническая поддержка конкурса по адресу: concurs@artcontract.ru.

Прием обращений в техническую поддержку осуществляется круглосуточно с указанием e-mail заявителя. Обработка обращений в техническую поддержку осуществляется в рабочие часы (с 10:00 до 18:00 по МСК). Максимальный срок обработки обращений в техническую поддержку и направления ответа – 3 (три) рабочих дня.

ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

https://fap.ru/press-center/news/startuet-konkurs-shkola-ya-skuchayu-/

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика