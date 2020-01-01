Новости » От двора многоэтажки до олимпийского пьедестала: как в России создается спортивная инфраструктура

Самоизоляция спровоцировала развитие двух противоположных тенденций — с одной стороны, спортивные клубы и секции на время закрыли, с другой — возрос спрос на физическую активность: и среди взрослых, и среди детей

При этом, по мнению экспертов, существует опасность, что люди не вернутся в спорт — по большей части из-за того, что отвыкли заниматься, выпали из режима. И тут все зависит не только от вовлеченности тренеров, многие из которых проводили видеоуроки. Но и от того, в каком состоянии находится собственно спортивная инфраструктура — зачем идти куда-то, если дома тоже можно, при желании, получить нагрузку. Причем относится это не только к любителям, но и к будущим профессионалам — есть риск потерять молодежь. На необходимость развивать детский спорт — особенно активно в условиях выхода из самоизоляции — указывал Президент Владимир Путин. Он поручил кабинету министров нацеливать региональные и муниципальные власти на развитие спорта и строительство инфраструктуры.

При этом создание спортивной инфраструктуры — это работа не сугубо административная. Значительную роль в ней играют общественные институты. К примеру, в той же «Единой России» развитием детского спорта занимается прославленная фигуристка, депутат Госдумы и координатор одноименного партийного проекта Ирина Роднина. Она отмечает важность физической активности не только с точки зрения ставшего модным ЗОЖ, но и воспитания, и социализации детей.

«Спорт — большая социальная программа. Это не только здоровье, но и занятость, умение работать на результат и в команде, умение владеть собой», — уверена Ирина Роднина.

Задача партийного проекта — соединять запрос населения и возможности власти. В том числе, контролировать создание спортивной инфраструктуры — с момента формирования заявки до получения федерального финансирования и завершения работ. Направлений много.

От ремонта спортзалов в сельских школах: в 2020 году участвуют более 1 100 общеобразовательных организаций, где планируется не только отремонтировать спортзалы и оборудовать открытые площадки, но и создать школьные спортивные клубы.

До строительства крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. В 2020 году ФОКи планируют построить в 10 регионах – на эти цели выделили миллиард рублей. То же касается и многофункциональных спортивных объектов открытого типа (ФОКОТов) – 40 площадок появятся в 35 регионах страны – Архангельской, Брянской, Владимирской, Иркутской, Челябинской, Калужской, Костромской, Ленинградской областях, в Приморье, Дагестане, Коми, Чувашии и ряде других регионов. В общей сложности за два года регионы получили из федерального бюджета порядка шести миллиардов рублей на все работы, которые курирует партпроект «Детский спорт» – тысячи жителей получили возможность заняться спортом в комфортных условиях и приобщить к этому детей.

В Чувашии комплекс спортивных площадок откроется на территории между СОШ №39 и Гимназией №1 по ул. Эльгера в Чебоксарах. В него войдут стадион с искусственным футбольным газоном, легкоатлетическими дорожками, секторами для прыжков в длину и высоту, спортплощадка для баскетбола, хоккейная коробка, зона воркаута, комплекс уличных тренажёров, сборно-разборные трибуны, отмечает региональный координатор проекта «Детский спорт» Николай Владимиров.

Еще одно направление деятельности партии — строительство бассейнов. Здесь «Единая Россия» тоже играет роль медиатора между разными уровнями власти и жителями, обратила внимание координатор проекта «Новая школа», депутат Госдумы Алёна Аршинова. Так летом 2019 года губернатор Мурманской области, руководитель регионального отделения партии обратился к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку с просьбой поддержать проекты строительства бассейнов — при Мурманском арктическом государственном университете и в старейшем городе области — Коле. В итоге последний объект планируют сдать уже до конца 2020 года.

«Кроме того, бассейны появятся при вузах и в других городах России — большинство при поддержке партийного проекта «Новая школа». В частности, объекты строятся при Тольяттинском, Братском, Саранском, Ульяновском, Мордовском и Чувашском государственных университетах. В программу попал и Пермский национальный исследовательский политехнический университет. Проектирование ведут в Иванове, Костроме, Вологде, Новосибирске, Кургане и Магнитогорске. На это направлено порядка трех миллиардов рублей», — рассказала Алёна Аршинова.

Сейчас в партии собирают заявки на объекты 2021 года. Ирина Роднина отмечает, что запрос на строительство поступает непосредственно от жителей.

Напомним, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев неоднократно заявлял, что партия будет формировать свою программу на основе предложений граждан — и строительству спортивных объектов в документе будет отведено особое место.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"