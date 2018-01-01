Новости » В Чувашии в 2020 году дисквалифицирован третий арбитражный управляющий

Третий в списке дисквалифицированных арбитражных управляющих в 2020 году в Чувашской Республике стал Анвар Айнутдинов, который вел процедуру банкротства ООО «Специализированная компания №2». К такому решению пришел местный Арбитражный суд по инициативе Управления Росреестра по Чувашии. 20 июля 2020 г. апелляционная инстанция жалобу Айнутдинова не удовлетворила, оставив определение чувашского Арбитражного суда без изменения.

Как отметили в Управлении Росреестра по Чувашии, Айнутдинов приступил к исполнению обязанностей арбитражного управляющего с 2016 года, вступив в Ассоциацию «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». По роду деятельности работал не только в Чувашии, но и в других российских регионах: Республиках Татарстан и Башкортостан, Красноярском и Пермском краях, Вологодской, Кировской, Московской и Курганской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

В июне 2018 года в отношении ООО «Специализированная компания №2» была введена процедура наблюдения. В ноябре 2018 года управляющая компания, обслуживающая 46 домов в г.Новочебоксарск, была признана банкротом. Все это время до марта 2020 года процедуру антикризисного управления данной организации вел А. Айнутдинов. Но как оказалось, вел недобросовестно, периодично нарушая законодательство о несостоятельности (банкротстве).

За период работы Анвар Рустамович неоднократно допускал административные правонарушения. В итоге суд шесть раз усмотрел в действиях/бездействиях арбитражного управляющего наличие вины. В течение 2019 года Айнутдинов привлекался к административной ответственности по шести протоколам. В двух случаях суд ограничился предупреждением. А четырежды он был привлечен к ответственности в виде штрафа на общую сумму 101 тысяча рублей. Кстати, в добровольном порядке оплатить наказание отказался, поэтому Управление Росреестра по Чувашии было вынуждено обратиться в службу судебных приставов для взыскания штрафов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"