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Новости » О принятии обеспечительных мер в отношенииактивов контролировавших ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» лиц

08:06 29 июля 2020 г.

 

В рамках рассмотрения заявления государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) о взыскании убытков с контролировавших ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» (далее – Банк) лиц Арбитражным судом Республики Татарстан 21 июля 2020 г. вынесено определение о частичном удовлетворении ходатайства Агентства о принятии обеспечительных мер в отношении активов Хайдарова А.Ф., Федорова А.В., Батталовой А.А., Каримовой Л.Ф. Общая сумма требований Агентства по поданному иску составляет 1,2 млрд рублей.

В частности, определением суда установлен запрет на осуществление регистрационных действий в отношении недвижимого имущества указанных лиц и наложен арест на их денежные средства в объеме заявленных требований (за исключением денежных средств в размере прожиточного минимума самого гражданина и лиц, находящихся на его иждивении). В отношении активов Мусина Р.Р. суд отказал в удовлетворении заявления по причине признания данного лица несостоятельным (банкротом).

Принятие судом обеспечительных мер позволит Агентству, в случае вынесения судом определения о взыскании убытков с контролировавших Банк лиц, обратить взыскание на их активы, арестованные в рамках исполнения определения.

Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы Банка.

 

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