Новости » ПАО «Химпром» провело мероприятие по зарыблению реки Волги мальками стерляди

28 июля в районе речного порта города Новочебоксарска ПАО «Химпром» выпустило в реку Волгу более 40 тысяч мальков стерляди.

В мероприятии приняли участие и.о. министра природных ресурсов и экологии ЧР Александр Воробьев, и.о. министра промышленности и энергетики ЧР Сергей Лекарев, глава администрации г. Новочебоксарска Ольга Чепрасова,специалисты Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и Средневолжского территориального управленияРосрыболовства.

«Деятельность нашего предприятия неразрывно связана с окружающей средой, и мы постоянно совершенствуем работу в области экологии. Сегодня мы выпускаем в реку ценную породу рыб - мальков стерляди, тем самым искусственно пополняя водные биоресурсы. Этот компенсационный выпуск является нашим небольшим вкладом в сохранение природы родного края.Мы надеемся, что зарыбление позволит не только восстановить популяцию, но и увеличить поголовье осетровыхпород в реке. Ведь необходимо помнить о будущем поколении, позаботиться о том, чтобы они могли также радоваться окружающей красоте и пользоваться природными благами», - отметил генеральный директор ПАО «Химпром» Сергей Науман.

Рыбопосадочный материал привезли в Чувашию в специальных контейнерах с постоянным снижением температуры воды. Специалисты Татарского филиала ФГБНУ «ВНИРО» и Средневолжского территориального управленияРосрыболовства проверили качество, количество и навеску молоди. При выпуске она весила в среднем 10 граммов.Выпущенные особи стерляди начнут размножаться через 3-4 года.

Сам выпуск рыбы - это завораживающее явление: молодыеособи обретают свое место в природе, находят свой родной дом.

«Сегодня мы уделяем пристальное внимание реке Волге. Президент страны В.В. Путин инициировал проект «Оздоровление Волги», в рамках которого проводятся множество различных экологических мероприятий, в том числе и на территории Чувашской Республики. Руководитель региона Олег Николаев также ставит перед нами серьезные задачи в сфере экологии, - прокомментировали.о. министра природных ресурсов и экологии ЧР Александр Воробьев. - «Химпром» сегодня продемонстрировал неравнодушное отношение к окружающей среде и пример ответственного подхода к сохранению биоразнообразия реки Волги».

«Химпром» действует в этом направлении с учетом научных исследований и рекомендаций Росрыболовства. Приказом СТУ Росрыболовства от 20.12.2019 г. ПАО «Химпром» внесено в «План искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в 2020 г.», согласно которому в Куйбышевское водохранилище предусмотрен выпуск молоди толстолобика в количестве 8 859 экземпляров и 40614 экземпляров молоди стерляди волжской популяции. Молодые особи толстолобика планируется выпустить в Волгу осенью этого года.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"