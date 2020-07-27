Новости » За месяц в Чувашии перечислили более 139 млн рублей на содержание 45 тысяч коров

При том выплата субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание коров идет весьма активно. Как отметила заместитель министра сельского хозяйства Чувашии Марина Загребаева, за месяц гражданам республики перечислено 139,2 млн рублей на содержание 45 тысяч коров.

Таким образом, в рамках реализации инициативы врио Главы Чувашии Олега Николаева поддержать селян в период «большого молока» финансовая помощь уже перечислена 30 тысячам граждан, что составляет 76% общего количества потенциальных получателей.

Получается, что за период чуть больше недели собственники получили субсидии на содержание еще 3,8 тысяч дойных коров.

Напомним, что субсидии собственникам на содержание коров назначаются на каждую дойную корову. Если в ЛПХ одна корова, то выплачивается 2300 рублей, на две дойные коровы – по 3300 рублей на каждую голову, на три и больше – по 4300 рублей на каждую.

В Минсельхозе региона напоминают, что финансирование продолжается в ежедневном режиме. Заявления принимаются в администрациях сельских поселений, без ограничения сроков до конца 2020 года. По всем возникающим вопросам можно обратиться в отдел финансовой и кредитной политики ведомства по телефону 8 (8352) 64-22-41.