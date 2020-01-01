Новости » Почта России помогает жителям Чувашии оплачивать коммунальные услуги

Более 330 организаций в Чувашии, в том числе управляющие компании, ТСЖ и ТСН, теперь пользуются услугами Почты России по приему платежей от населения.

Ряд компаний по оказанию коммунальных услуг ранее использовали для приема платежей от населения только собственные кассы. В период карантинных ограничений многие пункты приемов они вынуждены были закрыть, а за поддержкой обратились к Почте России, отделения которой продолжили работать в штатном режиме. Таким образом, около 10 тысяч жителей многоквартирных домов, находящихся на обслуживании данных организаций, получили возможность своевременно оплачивать коммунальные услуги и на данный момент внесли уже около 30 тысяч платежей.

При этом сервис Почты России особенно удобен тем, что позволяет жителям Чувашской Республики оплачивать счета наличными, не выходя из дома. По заявкам клиентов почтальоны осуществляют прием платежей на дому с использованием мобильных почтово-кассовых терминалов, число таких платежей в Чувашии выросло на 40% к прошлому году.

Оплата принимается на территории всей республики независимо от места оказания услуг контрагента.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"