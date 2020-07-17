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Новости » Определена дата и выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» АО

15:57 27 июля 2020 г.

 

 

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает, что ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам
Банка «Кузнецкий мост» АО (г. Москва).

Агентство 28 июля 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам
Банка «Кузнецкий мост» АО, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк на основании заключенного с Агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам Банка «Кузнецкий мост» АО в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО Сбербанк либо будет осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем Агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 27 июля 2020 года на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru) и 28 июля 2020 года в газете «Московский Комсомолец».

Для справки:

Приказом Банка России от 17.07.2020 № ОД-1111 с 17 июля 2020 года аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное общество (регистрационный номер Банка России 2254) в связи с решением общего собрания акционеров кредитной организации о ее добровольной ликвидации, что в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» признается страховым случаем.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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