Новости » Определена дата и выбран банк-агент для выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» АО

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает, что ПАО Сбербанк стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам

Банка «Кузнецкий мост» АО (г. Москва).

Агентство 28 июля 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам

Банка «Кузнецкий мост» АО, в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк на основании заключенного с Агентством агентского договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам Банка «Кузнецкий мост» АО в течение не менее 1 года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через ПАО Сбербанк либо будет осуществляться непосредственно Агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем Агентством будет сообщено дополнительно.

Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 27 июля 2020 года на сайте Агентства в сети Интернет (www.asv.org.ru) и 28 июля 2020 года в газете «Московский Комсомолец».

Для справки:

Приказом Банка России от 17.07.2020 № ОД-1111 с 17 июля 2020 года аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Кузнецкий мост» Акционерное общество (регистрационный номер Банка России 2254) в связи с решением общего собрания акционеров кредитной организации о ее добровольной ликвидации, что в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» признается страховым случаем.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"