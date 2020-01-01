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Новости » О наступлении страхового случаяв отношениикредитной организации АО «Народный банк»

15:56 27 июля 2020 г.

 

Департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о наступлении 24 июля 2020 года страхового случая в отношении кредитной организацииАкционерное общество «Народный банк» АО «Народный банк»(г. Москва).

В связи с тем, что указанный банк является участником системы обязательного страхования вкладов (№222по реестру), его вкладчики, в том числе физические лица (включая индивидуальных предпринимателей) и юридические лица(отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на дату наступления страхового случая),заключившие с банком договор банковского вклада или договор банковского счета, имеют право на получение страхового возмещения в порядке и размере, установленныхФедеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-Ф3 «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Возмещение по вкладам выплачивается Агентством вкладчику за счет средств Фонда обязательного страхования вкладов в размере 100 процентов суммы всех его вкладов(счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора банковского вклада (счета).

По банковским вкладам(счетам), выраженным в иностранной валюте, сумма возмещения рассчитывается в валюте Российской Федерации по курсу,установленному Банком России на день наступления страхового случая.

Выплаты начнутся Агентством не позднее 7 августа 2020 года. До указанной даты Агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации
АО «Народный банк», а также разместит на сайте Агентства в сети Интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам.

Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещенияпо вкладам Агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основев срок не позднее 30 июля 2020 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка, который составляет не менее года.

Дополнительная информация о порядке выплаты страхового возмещения может быть получена вкладчиками по телефону горячей линии Агентства (8-800-200-08-05), а также на сайте Агентства в сети Интернет в разделе «Страхование вкладов/Страховые случаи» (www.asv.org.ru).

 

Для справки:

Приказами Банка России от 24 июля 2020 года№ОД-1174, № ОД-1175у кредитной организацииАкционерное общество «Народный банк» АО «Народный банк» (г. Москва)с24 июля2020 годаотозвана лицензия на осуществление банковских операций и назначена временнаяадминистрация по управлению данной кредитной организацией.

По данным последней имеющейся в Агентстве отчетности банка (по состоянию на 1 июня
2020 года) размер страховой ответственности Агентства предварительно оценивается в размере около
55,4 млн руб., в том числе по вкладам малых предприятий порядка 29,2 руб.

Требования вкладчиков к банку, не компенсированныевыплаченным Агентством страховым возмещением, будутудовлетворяться в соответствии с установленным законодательствомпорядком в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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