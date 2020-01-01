Новости » Абитуриенты Чувашии могут направить документы в вузы почтой

В Чувашии завершилась экзаменационная кампания ЕГЭ–2020, для подачи документов в приемные комиссии учебных заведений многие абитуриенты выбирают доставку Почтой России. С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации такой способ избавляет вчерашних школьников от необходимости лично ехать с документами в приемную комиссиюи является одним из наиболее удобных и безопасных.

Комплекты документов для поступления можно отправить в каждом из 375 отделений Почты России в Чувашской Республике.Письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Для своевременной и качественной доставки Почта России рекомендует абитуриентам при отправке документов соблюдатьпростые, но важные правила.

Во-первых, необходимо направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте.

Во-вторых, нужно перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза.

В-третьих, необходимо правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя – в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.

В-четвертых, для надежности отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением, а еще лучше EMS-отправлением, в этом случае упаковка будет предоставлена бесплатно, а забор и доставку осуществит курьер – из рук в руки.

Опись вложения является гарантией того, что вы предоставили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, является юридическим подтверждением получения документов.

В-пятых, после отправки документов необходимо сохранить квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер, при помощи которого можно отследить отправку и получение корреспонденции адресатом.

«В этом году абитуриенты, отправляющие документы Почтой России, могут выбрать электронное уведомление о вручении, на котором указана вся необходимая информация: кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление, подпись получателя после вручения почтового отправления. В дальнейшем скан-копия уведомления о вручении будет доступна еще в течение 6 месяцев. Ее можно использовать как подтверждение подачи документов в вуз», – рассказал директор УФПС Чувашской Республики Владимир Тимофеев.

Оперативно получить справочную информацию по вопросам работы почтовой службы абитуриенты могут на сайте или в мобильном приложении Почты России.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"