Новости » Выступление перед населением района начальника отделения полиции майора полиции А.В.Шурякова об итогах оперативно-служебной деятельности ОП за 1 полугодие 2020 года

В течение 1 полугодия 2020 год отделением полиции по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский» проделан определенный объем работы по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и безопасности, профилактики правонарушений.

Принятые меры в целом позволили сохранить контроль за оперативной обстановкой, показатели состояния преступности на территории обслуживания остаются стабильными.

За 1 полугодие 2020 года в дежурную часть ОП поступило 1230 (АППГ - 1169; рост на 5,2%) сообщений различного характера.

Всего за отчетный период зарегистрировано 63 преступления против 61 за АППГ, рост на 3,3%, из них 26 преступлений совершено в жилом секторе (АППГ-27).

В структуре преступности преобладают посягательства небольшой тяжести, всего их зарегистрировано 33 преступления против 36 за АППГ (-8,3%). Как и за АППГ, допущено 1 особо тяжкое преступление, количество тяжких преступлений составляет 13 преступлений (АППГ-9), количество преступлений средней тяжести - 16 против 15 за АППГ.

Не допущено умышленныx причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, краж их квартир, грабежей, разбойных нападений, хулиганств, вымогательств, поджогов.

В разрезе сельских поселений наибольшее количество преступлений зарегистрировано на территориях следующих сельских поселений: в центре с.Красноармейское -19, Красноармейском -7, Исаковском -7 сельских поселениях.

Отделением полиции уделяется особое внимание вопросам предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений против личности. В общем массиве преступлений указанной категории продолжают преобладать преступления небольшой и средней тяжести. В текущем году, как и за АППГ, допущено 1 убийство, умышленных причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью не допущено. В целях предупреждения совершения тяжких и особо тяжких преступлений против личности отделением полиции осуществляется работа по инициативному выявлению и документированию преступлений превентивных составов, таких как: ст.115 УК РФ – 3 (АППГ-1), 116 УК РФ-4 (АППГ-6), ст.119 – 4 (АППГ-3). Активно проводилась работа по выявлению и пресечению правонарушений, предусмотренных ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои). Всего по ст. 6.1.1 КоАП РФ составлено 52 административных протокола.

Основным показателем нашей работы является эффективность раскрытых преступлений.

Число раскрытых преступлений увеличилось на 4,3% (с 46 до 48), в том числе количество раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 83,3% (с 6 до 11). К уголовной ответственности привлечено 31 лицо, их совершивших (АППГ-45). Приостановлено 6 уголовных дел (АППГ-5): 4 мошенничества, совершенные бесконтактным способом, 1 кража чужого имущества из магазина, 1 преступление в сфере НОН.

Удалось добиться 100%-ной раскрываемости убийств, умышленных причинений легкого вреда здоровью, побоев, побоев, мелких хищений, неправомерных завладений краж АМТС, преступлений экономической направленности, преступлений в сфере НОО, в жилом секторе.

Наблюдается рост раскрываемости хищений чужого имущества на 7,0% (с 72,2% до 79,2%), в том числе краж чужого имущества на 19,7% (с 69,2% до 88,9%).

Определенная работа проделана в сфере защиты экономики от преступных посягательств. В 1 полугодие 2020 года выявлено 4 (-20,0%) преступления экономической направленности (АППГ-5), в т.ч. по тяжким и особо тяжким составам – 4 (АППГ – 5). Из всех предварительно расследованных уголовных дел в суд направлено по 7 фактам (АППГ-4). За отчетный период преступлений коррупционной направленности, в том числе фактов взяточничества, не выявлено (АППГ-2). Процент раскрываемости преступлений экономической направленности, как и за АППГ, составляет 100%.

Важнейшим профилактическим рычагом воздействия на преступность является административная практика.

На территории Красноармейского района за январь-июнь 2020 года без учета ГИБДД выявлено 351 административное правонарушение. В сфере антиалкогольного законодательства выявлено 81 административное правонарушение, из них по ст. 20.20 КоАП РФ «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах» привлечены к административной ответственности 7 человек, по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения»- 72 человека, по ст. 20.22 КоАП РФ РФ «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) или алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ»– 2 человека. По ст. 20.1 КоАП РФ «мелкое хулиганство» составлено 6 административных протоколов.

По постановлениям по делам об административных правонарушениях, должностными лицами ОП наложено административного штрафа на сумму 63830 рулей, сумма взысканного штрафа составляет сумму 57500 рублей, взыскаемость 90,1%. Одним из действенных рычагов воздействия на неплательщиков остается привлечение их к административной ответственности, предусмотренной ст.20.25 ч.1 КоАП РФ. За неуплату административного штрафа в срок по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ составлено 40 протоколов.

Во взаимодействии с администрацией района, депутатским корпусом, ведется активная работа по реализации муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территории Красноармейского района на 2015-2020 годы», а также подпрограмм «Профилактика правонарушений» и «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности». Так же вынуждены акцентировать на наращивание и модернизацию технических средств АПК «Безопасный город». По итогам 1 полугодия 2020 года освоено 1 095 084,52 рубля или 46,4% от общего объема финансирования (2 359 650 рублей). Также имеется 1 АПК «Безопасное муниципальное образование», включающее в себя 37 камер видеонаблюдения с функцией записи с выводом на пульт оперативного дежурного. С использованием средств видеонаблюдения за январь-июнь месяц 2020 года выявлено 10 административных правонарушений. Также раскрыто 1 преступление по ст.158 ч.1 УК РФ.

Ведется работа по обеспечению безопасности дорожного движения. На автодорогах района за отчетный период всего зарегистрировано 5 дорожно-транспортное происшествий (АППГ-2), в которых погибли 2 гражданина (АППГ-0), получили телесные повреждения 10 человек (АППГ- 5), с участием детей совершено 2 ДТП (АППГ - 0), в которых 2 ребенка получили телесные повреждения. В целях профилактики и обеспечения безопасности дорожного движения сотрудниками ГИБДД всего выявлено 397 нарушений правил дорожного движения, в том числе 16 лиц привлечены к административной ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии, за управление транспортным средством нетрезвыми водителями повторно (по статье 264.1 УК РФ) 2 водителя. Взыскано и перечислено в бюджет района 912 045 рублей.

Поводя итоги, хочу обратиться к жителям Красноармейского района

Уважаемые граждане!

Полиция всегда готова прийти Вам на помощь, но самый лучший способ не стать обманутым, Ваша правовая грамотность и бдительность. Особое негативное воздействие на складывающееся положение дел оказывают факты совершения хищений, совершенных бесконтактным способом, которых в 2020 году зарегистрировано 15 (за АППГ – 5), рост на 200%, из них (8 краж (АППГ-3), 7 мошенничеств (АППГ-2)).

Граждане! Будьте бдительны! Не расставайтесь так легко со своими сбережениями! Никогда не называйте номера своих банковских карт, а также пароли для совершения операций на сервере «Сбербанк-онлайн» посторонним! Работники банка никогда не спрашивают такую информацию по телефону! На банковских картах имеется номер телефона горячей линии, по которому можно позвонить круглосуточно и узнать состояние своего счета. Не впадайте в панику от неожиданных СМС-сообщений. Подумайте, прежде чем выполнять инструкции, указанные в смс-сообщении, либо инструкции якобы работника банка. Прекратите разговор с незнакомцем, позвоните к своим знакомым или родственникам, которые возможно оценят ситуацию «трезвым взглядом» и поймут, что это мошенничество.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"