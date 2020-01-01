Новости » Эксперты в туризме рассказали, что будет с отраслью после пандемии

АНО «Россия – страна возможностей» и конкурс «Мастера гостеприимства» провели опрос среди более пятисот специалистов туристической отрасли страны. Они оценили, как распространение коронавируса повлияло на внутренний туризм, в каком состоянии сейчас находится рынок и какие тенденции ждут россиян в сфере гостеприимства. Треть опрошенных уже использует господдержку, лишь 2% верят, что в результате пандемии путешествия по России станут доступнее по цене.

Уже сейчас очевидно, что пандемия значительно повлияет на развитие туристической отрасли России. Большинство экспертов (62%) уверены, что туристическую сферу ждут цифровизация и уход от личных контактов – покупка туров через приложения, онлайн-консультации, цифровые экскурсоводы. Также специалисты ожидают, что в ближайшее время ускоренными темпами будет развиваться «зеленый», экологический туризм (63%) и инфраструктура для самостоятельных путешествий, в том числе автомобильных (69%). Каждый второй респондент предполагает, что пожилые люди будут путешествовать значительно реже из-за опасений за свое здоровье.

«Половина участников опроса отметили, что сейчас работы в их регионе по-прежнему практически нет. В то же время 22% сообщили, что туристов этим летом стало заметно больше. Так отвечали в основном в Южном федеральном округе – по всей видимости, это связано с открытием курортов Краснодарского края и Крыма. В других регионах по-прежнему сохраняется спад турпотока», – рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Тем не менее, 83% руководителей в сфере туризма сказали, что им не пришлось увольнять сотрудников из-за пандемии. Из них 18% сохранили рабочие места, воспользовавшись государственными мерами поддержки, 15% для выплаты зарплаты работникам использовали собственные средства, столько же отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, 29% сократили зарплаты, еще 6% перепрофилировали бизнес, продолжив работать с той же командой.

Если говорить о сферах туризма, Наиболее сильнопострадавшими в результатепандемии, то к ним большинство респондентов отнесли следующие: туроператорская и турагентская деятельность, гостиничный бизнес, общественное питание и организация детского отдыха.

В предложенных государством мерах поддержки заинтересована примерно половина опрошенных – 28% уже их использует, 18% планируют начать. Еще 8% сообщили, что у них нет в этом необходимости, 16% – только собираются изучить этот вопрос. 30% сказали, что у них нет возможности воспользоваться предложенными мерами поддержки.

Каждый второй респондент считает, что из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по нашей стране чаще. «Для поддержки интересных российских турпроектов и продвижения талантливых специалистов отрасли мы проводим конкурс «Мастера гостеприимства». Первый сезон проекта собрал более 20 тысяч участников – инициативных, заинтересованных, ярких людей со всей России. Это также говорит о больших перспективах развития внутреннего туризма. Радует, что конкурс перерос формат простого кадрового или проектного отбора. Команда проекта во время самоизоляции организовывала обучающие вебинары, стала инициаторами масштабной акции «Экскурсии Великой Победы» к 9 мая, собирает и публикуют интерактивные путешествия по регионам России, а сейчас организовала крупномасштабное экспертное исследование. В сложное для отрасли время важно, чтобы профессиональное сообщество поддерживало друг друга и создавало новые форматы взаимодействия и привлечения туристов в регионы», – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В ходе опроса также выяснилось, что 38% специалистов индустрии опасаются, что в ближайшее время жители России будут экономить на отпуске. Еще 8% считают, что туристы станут путешествовать реже из-за того, что будут бояться заражения. Лишь 2% верят, что внутренние путешествия станут доступнее по цене.

Большинство сотрудников туристического сектора стараются сделать путешествия безопаснее – 46% обеспечивают туристов дополнительными средствами защиты, 28% временно сократили количество клиентов, 7% тестируют путешественников на коронавирус. Только пятая часть работает, как и раньше.

Интересно, что лишь 2% сотрудников сферы гостеприимства считают, что внутренний туризм в России соответствует всем мировым стандартам сервиса и разнообразия турпродуктов. Большая часть респондентов (58%) высказали мнение, что в нашей стране пока недостаточно развиты и сервис, и предложение туристических услуг. По мнению участников исследования, исправить ситуацию может Национальный проект по поддержке внутреннего туризма – о его необходимости заявили 95% респондентов. Они считают, что профильный нацпроект поможет развитию отрасли, продвижению регионов, обратит внимание на проблемы внутреннего туризма.

Опрос проводился с 10 по 22 июля 2020 года среди 576 представителей индустрии туризма и гостеприимства, в том числе среди участников конкурса «Мастера гостеприимства». В исследовании приняли участие представители всех федеральных округов и сфер туризма – гостиничного бизнеса, санаторно-курортной деятельности, туроператоры, логисты, сотрудники event-менеджмента, а также экскурсоводческой, музейной и переводческой деятельности и др.

Информационная справка:

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"