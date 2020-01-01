Новости » Участники акции #МыВместе в Чувашии передали сотрудникам двух медицинских учреждений средства индивидуальной защиты

Представители Общероссийского народного фронта в Чувашской Республике в рамках всероссийской акции #МыВместе передали более 1,2 тысячи средств индивидуальной защиты врачам больницы скорой медицинской помощи и городского клинического центра в Чебоксарах. В этих медучреждениях оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Первыми партию средств индивидуальной защиты получили медики городского клинического центра. В объемных коробках, которые доставили в медицинское учреждение активисты регионального отделения ОНФ, – 200 пар защитных очков, 50 изолирующих костюмов «Темп-1», 50 одноразовых костюмов, 300 респираторов. Все это пригодится сотрудникам, работающим в «красной зоне», уверены общественники.

«Мы получили прекрасную помощь, а главное – необходимую и своевременную. Защита персонала, а также создание безопасных и комфортных условий труда сегодня является для нас важнейшей задачей. От имени всего нашего коллектива выражаю благодарность за помощь», – сказала главный врач городского клинического центра в Чебексарах Елена Майорова.

В больницу скорой медицинской помощи представители Народного фронта также передали более 10 коробок с многоразовыми и одноразовыми костюмами, защитными очками и респираторами.

«Вот уже несколько месяцев наши врачи и медсестры с риском для себя помогают пациентам с коронавирусной инфекцией, и мы благодарны каждому, кто в тяжелейших условиях выполняет свой профессиональный долг. Эти средства индивидуальной защиты – посильная помощь от людей и организаций, она направлена на то, чтобы медицинские работники могли безопасно проводить лечение. Очень важно, чтобы и сами граждане продолжали соблюдать меры предосторожности: носили маски в общественных местах, соблюдали нормы гигиены, берегли себя», – прокомментировал участник акции #МыВместе, активист ОНФ в Чувашии Эдуард Романов.

В начале июня общественники передали 250 единиц средств индивидуальной защиты медикам детской больницы № 2 города Чебоксары.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных жителей страны. Лидером движения является Владимир Путин. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан.

Пресс-служба ОНФ

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"