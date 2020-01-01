Новости » В Приволжском федеральном округе состоится региональный этап конкурса «Цифровой прорыв»

В августе стартует региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». В серии из восьми хакатонов IT-специалисты со всей страны будут в прямом эфире создавать технологии, направленные на решение актуальных проблем регионов, а ведущие эксперты и трекеры федеральных округов будут оценивать их из специальных цифровых медиа-хабов. Лучшие решения будут реализованы. Общий призовой фонд этапа – 24 миллиона рублей.В Приволжском федеральном округе соревнование пройдет с 12 по 14 сентября в Нижнем Новгороде.

В этом году представители Приволжского федерального округа активно участвуют в «Цифровом прорыве». На данный момент на конкурс уже зарегистрировались 4180 специалистов, топ регионов по количеству участников возглавляет Саратовская область, далее следуют Нижегородская и Самарская области и Республика Башкортостан. Замыкает топ-5 Оренбургская область. 14 конкурсантов из Приволжского федерального округа заняли призовые места в летнем IT-марафоне «Цифрового прорыва», еще 39 – вошли в шорт-лист. Актуальные данные по количеству участников, команд и победителей из каждого региона можно изучить на интерактивной картеIT-специалистов России на сайте проекта.

Заявку на конкурс можно подать и сейчас. Для участия в региональном этапе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конкурса «Цифровой прорыв», выбрать один из восьми региональных хабов, собрать команду от 3 до 5 человек. Если команды пока нет, то ее можно найти на сайте конкурса или в официальном чате. Прием заявок на участие в хакатоне ПФО открыт до 7 сентября.

Этой осенью Приволжский федеральный округ примет конкурс на своей территории. С 12 по 14 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 48-часовой хакатон в рамках регионального этапа проекта. Лучшие IT-специалисты со всей страны будут разрабатывать продукты, направленные на решение актуальных задач округа. Конкурс поможет сформировать в регионах мощный кадровый резерв и сильное сообщество профессионалов, вовлечь в развитие цифровой экономики молодых специалистов и прокачать их навыки в работе над реальными кейсами. Победители хакатона разделят денежные призы, получат возможность попасть в финал «Цифрового прорыва» и выиграть гранты от партнеров конкурса. Лучшие проекты будут сопровождаться вплоть до внедрения.

Задания для соревнования предоставляют крупнейшие коммерческие и государственные организации. Каждый кейс – расширенное описание реальной проблемной ситуации. В числе направлений – большие данные и искусственных интеллект, кибербезопасность и образование, цифровая трансформация, инфраструктура и связь, инновации и импортозамещение и другие актуальные тематики.

«При постановке задач мы в первую очередь ориентируемся на решение актуальных проблем регионов, – уточнил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Для нас важно дать участникам возможность не только заявить о себе, найти полезные связи и научиться работать в команде, но и напрямую влиять на цифровое развитие страны. Поэтому мы даем только реальные кейсы и помогаем командам доводить лучшие проекты до реализации».

Хакатон будет представлять собой микс онлайн и офлайн-форматов. В Нижнем Новгороде будет создан центральный цифровой хаб с мультимедийной студией — на время соревнования он станет центром притяжения российского IT. В нем будет организована командная работа трекеров и экспертов конкурса с соблюдением всех мер предосторожности. Они будут выходить в прямые эфиры, вместе помогать участникам успешно пройти конкурсные испытания, поддерживать, оценивать и подсказывать. Такой центр будет замыкать на себе весь конкурсный процесс в федеральном округе, объединит участников, экспертов, трекеров и партнеров проекта. Команды будут соревноваться дистанционно.

«Этим летом в рамках IT-марафона нам удалось провести уже два хакатона, оба – полностью в онлайн-формате. Вопреки опасениям, нам удалось не просто сохранить и передать хакатон-атмосферу, но и усилить ее, создав уникальную коммуникационную экосистему, позволившую взять лучшее из офлайна и использовать онлайн в полную силу, – рассказал директор РАЭК, руководитель проекта «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко. – Это помогло нам расширить географию проекта, привлечь участников даже из самых отдаленных уголков страны. И это помогло вовлечь в проект тех, кто не был готов к физическому участию, а таких оказалось много, и среди них оказались отличные профессионалы. Мы верим, что таким образом нам удастся создать мощный кадровый резерв и внести свою лепту в решение проблемы нехватки специалистов на IT-рынке, во всех регионах России и на всех уровнях».

«Цифровой прорыв» —всероссийский конкурс для IT-специалистов, флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках регионального этапа пройдет восемь хакатонов в крупнейших IT-хабах всех федеральных округов страны: в Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. В настоящий момент в конкурсе уже зарегистрировались более 24 тысяч человек. Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступаетАссоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом», АО Газпромбанк, Ассоциации Больших Данных, ПАО Ростелеком. Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.

Информационными партнерами конкурса выступают: News.ru, Общественное телевидение России, Российская газета, Агентство экономической информации «Прайм», Информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли», Деловой журнал «Инвест-Форсайт», Информационное агентство «ФедералПресс», Группа компаний ComNews. Инфраструктурный партнёр конкурса – РВК, HR-партнёр конкурса – кадровое агентство «Harwest».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"