Новости » Дмитрий Медведев о программе «Единой России»: Это должен быть набор конкретных предложений

Председатель «Единой России» обсудил с участниками кадрового проекта партии возможные положения будущей предвыборной программы «Единой России»

«ПолитСтартап» доказал свою востребованность и эффективность, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с участниками проекта, которые одержали победу в предварительном голосовании партии и представят ее на выборах в сентябре. Дмитрий Медведев назвал «серьезным интеллектуальным ресурсом» тех, кто прошел политическую практику — их более 13,5 тысяч.

«Причем у нас так принято, что нет никакого единомыслия — не обязательно соглашаться со всем, что говорят старшие коллеги. Безусловно, есть определенные принципы, но важно, что можно и поспорить, и поговорить о различных вопросах. Тем более, что это всегда полезно», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» обсудил с участниками «ПолитСтартапа» предложения в программные документы партии. Их могут включить в документы к следующему избирательному циклу.

К примеру, поступило предложение зафиксировать рост тарифов на ЖКХ не выше уровня инфляции. Дмитрий Медведев назвал эту тему крайне острой для жителей страны.

«Мы могли бы зафиксировать в качестве предложений в нашу партийную программу какие-то механизмы, которые сдерживают рост тарифов. Давайте вместе поработаем над программным документом и подумаем, какие принципы и методы туда можно было бы внедрить», — сказал Дмитрий Медведев.

Участники встречи подняли тему поддержки врачей — в частности, программу обеспечения медиков жильем. Дмитрий Медведев отметил, что медицинские работники стали настоящими героями и заслуживают особого внимания со стороны государства и «Единой России».

«Нужно обязательно предусмотреть дополнительные меры поддержки, гарантии, в том числе и по программам, связанным с жильем. Давайте мы в рамках нашей новой программы этот подход разовьем. Нужно посмотреть, какие именно жилищные институты использовать, кому конкретно давать жилье, при каких условиях — потому что это всегда решение индивидуального вопроса. Но это сделать нужно обязательно», — заявил Дмитрий Медведев.

Отдельным блоком в программе станет экономическое развитие страны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что программа «Единой России» должна включать набор не пожеланий, а конкретных предложений, которые будут работать не только здесь и сейчас, но и в перспективе.

«Я неоднократно говорил, что программа «Единой России» — это работающий документ. Не просто с чем-то вышли на выборы, сказали и забыли. Это должен быть не набор пожеланий — у нас должна быть сильная экономика и много бизнеса — а набор реальных предложений, которые необходимы в ближайшее время. Но с прицелом на будущее», — сказал Дмитрий Медведев.

Характеризуя перспективы партийного проекта, Дмитрий Медведев отметил, что наставничество, на котором строится «ПолитСтартап», должно развиваться.

«Надо стараться быть актуальным. Решать те вопросы, которые важны для современной молодежи», — сказал Дмитрий Медведев.

Председатель «Единой России» заявил, что участники «ПолитСтартапа» обладают двумя необходимыми качествами для политика — желанием помочь людям и потребностью в этом.

Как отмечала ранее наставник проекта, депутат Госдумы, секретарь регионального отделения Партии Алёна Аршинова, в период пандемии многие политстартаповцы, в том числе из Чувашии, приняли активное участие в работе волонтерских центров и оказании конкретной поддержки гражданам.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"