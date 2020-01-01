Новости » Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы

Фракция партии в Госдуме озвучила планы на осеннюю сессию и подвела итоги весенней

Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию – так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов в ходе брифинга.

За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия (до 6 тысяч рублей) и выплат тем, кто остался без работы во время декрета (до 13 тысяч рублей), росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам.

Еще один законопроект фракции позволил защитить от взыскания за долги единовременные выплаты на детей в 10 тысяч рублей, которые семьи получали во время пандемии.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Ко второму чтению его доработают при участии профсоюзов, работодателей и Правительства. Его основная задача — защитить права работников на удаленке. Кроме того, «Единая Россия» готовит уже второй пакет поправок в ТК — по мотивам изменений в Конституцию.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в весеннюю сессию удалось поддержать регионы.

«Очень важно было снять целый ряд бюджетных ограничений, которые налагались на регионы и муниципалитеты. Дать им возможность самим свободно решать проблемы, которые у них возникают. Это законодательство тоже было принято», — заявил он.

Как прокомментировала секретарь регионального отделения Партии Алёна Аршинова, «Нам важно в полной мере, несмотря на современные вызовы, обеспечить регионы необходимыми финансовыми ресурсами. Прежде всего на социальные цели, строительство детских садов, школ, поликлиник, больниц, их оснащение современным оборудованием, оплату труда сотрудников, а также обеспечить в полном объёме социальной поддержкой нуждающихся граждан».

Уже в осеннюю сессию «Единая Россия» намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. В первую очередь необходимо изменить статистику и учет, потому что средние цифры зачастую не совпадают с реальной ситуацией. В дальнейшем партия видит необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые получают работники бюджетной сферы.

Также депутаты фракции «Единая Россия» планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения, и о борьбе с хамством чиновников.

Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств. По мнению парламентариев, важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде субъектов образовывался дефицит лекарств.

«Мы приняли закон, позволяющий Правительству при возникновении чрезвычайных ситуаций или пандемии устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия», - напомнил Сергей Неверов.

Ранее он сообщал, что единороссы ждут от Правительства положительный отзыв на законопроект, регулирующий лекарственный оборот. Его принятие позволит улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке, в том числе, избежать завышения цен на лекарства, решит проблемы и граждан, и отечественных фармпроизводителей.

Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы

Фракция партии в Госдуме озвучила планы на осеннюю сессию и подвела итоги весенней

Двумя основными драйверами работы в весеннюю сессию Госдумы стала поддержка людей в условиях пандемии коронавируса и принятие поправок в Конституцию – так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единой России» в нижней палате парламента Сергей Неверов в ходе брифинга.

За полгода «Единая Россия» предложила ряд социально значимых законопроектов, направленных на поддержку людей. Речь идет о двукратном увеличении детского пособия (до 6 тысяч рублей) и выплат тем, кто остался без работы во время декрета (до 13 тысяч рублей), росте минимальных выплат по больничному до уровня МРОТ, предоставлении кредитных каникул наиболее пострадавшим гражданам и юрлицам.

Еще один законопроект фракции позволил защитить от взыскания за долги единовременные выплаты на детей в 10 тысяч рублей, которые семьи получали во время пандемии.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о дистанционной работе. Ко второму чтению его доработают при участии профсоюзов, работодателей и Правительства. Его основная задача — защитить права работников на удаленке. Кроме того, «Единая Россия» готовит уже второй пакет поправок в ТК — по мотивам изменений в Конституцию.

Председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что в весеннюю сессию удалось поддержать регионы.

«Очень важно было снять целый ряд бюджетных ограничений, которые налагались на регионы и муниципалитеты. Дать им возможность самим свободно решать проблемы, которые у них возникают. Это законодательство тоже было принято», — заявил он.

Как прокомментировала секретарь регионального отделения Партии Алёна Аршинова, «Нам важно в полной мере, несмотря на современные вызовы, обеспечить регионы необходимыми финансовыми ресурсами. Прежде всего на социальные цели, строительство детских садов, школ, поликлиник, больниц, их оснащение современным оборудованием, оплату труда сотрудников, а также обеспечить в полном объёме социальной поддержкой нуждающихся граждан».

Уже в осеннюю сессию «Единая Россия» намерена поднять вопрос о зарплатах бюджетников. В первую очередь необходимо изменить статистику и учет, потому что средние цифры зачастую не совпадают с реальной ситуацией. В дальнейшем партия видит необходимость увеличить в зарплате долю оклада и установить единый подход к надбавкам, которые получают работники бюджетной сферы.

Также депутаты фракции «Единая Россия» планируют завершить работу над отменой банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. К принятию готовятся законопроекты о предоставлении людям с инвалидностью средств реабилитации не по месту жительства, а по месту нахождения, и о борьбе с хамством чиновников.

Одним из приоритетов в работе фракции останется и вопрос повышения доступности лекарств. По мнению парламентариев, важно избежать повторения ситуаций, когда из-за срыва закупочных процедур в ряде субъектов образовывался дефицит лекарств.

«Мы приняли закон, позволяющий Правительству при возникновении чрезвычайных ситуаций или пандемии устанавливать на 90 дней предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия», - напомнил Сергей Неверов.

Ранее он сообщал, что единороссы ждут от Правительства положительный отзыв на законопроект, регулирующий лекарственный оборот. Его принятие позволит улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке, в том числе, избежать завышения цен на лекарства, решит проблемы и граждан, и отечественных фармпроизводителей.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"