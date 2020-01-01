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Новости » Технический осмотр зерноуборочных комбайнов в ООО «Агрофирма Таябинка»

11:04 24 июля 2020 г.

Ежегодно в преддверии уборочных работ  в хозяйствах Красноармейского  района проводится  технический осмотр зерноуборочных комбайнов.  Основной целью этого мероприятия является проверка наличия регистрационных документов, соответствие их агрегатным данным, исправность рулевого управления, тормозной системы, звукового сигнала и световых приборов.

Согласно графику очередной осмотр комбайнов был проведен в ООО «Агрофирма Таябинка». В нем приняли участие старший государственный инспектор - начальник инспекции Гостехнадзора Красноармейского района Юрий Иванов, заведующий сектором по взаимодействию с организациями АПК и экологии Надежда Арсентьева, начальник ОНД и ПР по Красноармейскому району Максим Кожаков.

На  уборочной страде  в ООО «Агрофирме Таябинка» примут участие 9 комбайнов, один из которых был недавно приобретен обществом. Новый комбайн ACROS 585 доверили опытному механизатору Эдуарду Федорову.       В этом году комбайнерам агрофирмы предстоит убрать зерновые на площади 5216 га.

По итогах осмотра было отмечено, что представленная техника технически исправна и соответствует требованиям безопасности. Комбайны укомплектованы огнетушителями, медицинскими аптечками, ящиками с песком. Техника готова приступить к уборке зерновых.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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