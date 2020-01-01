Новости » Строительство перехода между ул. Васильева и ул. Механизаторов близится к завершению

Вчера, 23 июля 2020 г., глава администрации района Александр Кузнецов ознакомился с ходом строительства перехода между ул. Васильева и ул. Механизаторов в с. Красноармейское. Работы на стадии завершения.

На данный момент равномерно выравнивается асфальтовая крошка по всей площади дороги. «Финишной работой будет каткование этой крошки. Также сделаем освещение вдоль перехода, и вопрос будет закрыт. Мы обязаны сделать все, чтобы обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для населения», – сказал глава администрации.