Новости » Госдума приняла в первом чтении поправки «Единой России» в Трудовой кодекс о работе на «удаленке»

К следующему рассмотрению законопроект доработают с учетом предложений из регионов

Депутаты всех фракций Госдумы поддержали законопроект «Единой России», в котором определяется понятие дистанционной работы. В частности, поправки закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную. Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Это стало актуально в условиях пандемии — многих сотрудников переводили на удаленку, но при этом такой формат не был закреплен в законе.

Комбинированная удаленная занятость — чередование работы из офиса и из дома. Ранее этих понятий не было в Трудовом кодексе.

Кроме того, поправки закрепляют право работника на удаленке быть оффлайн — то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные.

В документе определено, что дистанционный работник и работодатель могут обмениваться документами в любой удобной для них форме — электронная подпись, которая стоит сейчас порядка четырех тысяч рублей, для этого не понадобится.

В «Единой России» неоднократно подчеркивали, что законопроект направлен на защиту прав работников. При этом в создании проекта поправок участвовали сами работодатели — в итоговом тексте документа учтены пожелания обеих сторон.

«Принятие изменений в Трудовой кодекс РФ будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности, предотвращая ущемление прав работников», - отметила депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что трудовое законодательство касается миллионов людей — поэтому партия приняла решение провести общественное обсуждение поправок в ТК во всех регионах страны.

Во всех регионах поправки в Трудовой кодекс поддержали. В Ярославской области, в свою очередь, предложили добавить в закон пункт о том, что правом в упрощенном порядке уходить на удаленную работу могут пользоваться родители, воспитывающие и проживающие совместно с детьми до 14 лет. Это позволит исключить из этой нормы родителей, не занимающихся воспитанием детей. В Марий Эл отметили, что после принятия поправок люди с ограниченными возможностями здоровья смогут легче устроиться на работу. На Ямале обратили внимание на необходимость решения вопроса северных надбавок при удаленной работе. В Чувашии поступили предложения закрепить ответственность, возможно солидарную, за надлежащее состояние удалённого рабочего места и охрану здоровья работника, конкретизировать форс-мажорные обстоятельства.

«Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов будет сформирована рабочая группа. Она займётся подготовкой ко второму чтению законопроекта об удаленной занятости. В ее работе примут участие представители всех сторон социального партнерства: правительства, профсоюзов и объединений работодателей. Мы обязательно рассмотрим все предложения, поступившие из регионов в ходе организованного «Единой Россией» общественного обсуждения поправок в Трудовой кодекс. Инициатив много. Мы их внимательно изучим. Уверен, что совместными усилиями нам удастся подготовить такой документ, который в полной мере защитит права и интересы дистанционных работников и работодателей», — сказал Андрей Исаев.

В «Единой России» рассчитывают, что законопроект в третьем окончательном чтении примут в осеннюю сессию Госдумы, чтобы он начал работать с 1 января 2021 года.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"