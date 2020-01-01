Новости » Сельские школы Чувашии подключают к высокоскоростному интернету

В двух районах Чувашии ведется работа по подключению к высокоскоростному интернету социально значимых объектов.

Волоконно-оптические линии связи прокладываются в деревню Шатракасы Моргаушского района и село Можарки Янтиковского района. В указанных населенных пунктах высокоскоростным интернетом будут обеспечены общеобразовательные школы.

Напомним, подключение к интернету школ, учреждений среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей ведется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика».

К концу 2021 года высокоскоростной интернет дойдет до более чем 1000 школ, фельдшерско-акушерских пунктов, сельских администраций, пожарных частей в Чувашии. В прошлом году доступ к сети получили первые 90 объектов. В первом полугодии 2020 года подключено 48 объектов. Проект предполагает в том числе создание узлов связи на местах, которые позволят в дальнейшем развивать сети мобильного и проводного интернета внутри населенных пунктов республики.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"