Новости » Проект Федерации фитнес-аэробики Чувашии набирает обороты

Федерация фитнес-аэробики Чувашии активно продолжает реализацию проекта «Поверь в себя!», победившего в конкурсе на предоставление президентского гранта.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, формирование устойчивых привычек к занятиям спортом среди детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации. Площадками реализации проекта стали Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и в два отделения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.Чебоксары.

Напомним, что в рамках первого этапа реализации проекта для воспитанников данных учреждений было проведены интерактивные ознакомительные семинары по фитнес-аэробике. В конце каждого онлайн-семинара дети получили видеодиск, учебное пособие «Теория и методика фитнес-аэробики», а также сертификат о прохождении семинара.

На втором этапе дети вместе со своими воспитателями начали заниматься по видео-урокам «Здоровье». Несложные и полезные упражнения для утренней зарядки тренерский состав проекта записал заранее. Каждый урок состоит из разминки и трех дисциплин – «аэробика», «аэробика 5 человек» и «хип-хоп». На сегодняшний день проведено уже 19 уроков, в августе планируется еще 9. Видео-формат чередуются с онлайн-уроками на платформе Zoom. Благодаря интерактивной связи тренеры могут пообщаться со своими подопечными, скорректировать выполнение упражнений и ответить на интересующие вопросы.

На третьем этапе реализации проекта на базе каждой из трех площадок будут сформированы группы, которые с сентября приступят к активным тренировкам. Ведь в планах Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики – проведение открытого детского фестиваля «Поверь в себя!», который пройдет в рамках чемпионата и первенства города Чебоксары по фитнес-аэробике в октябре.

Отметим, что Федерация фитнес-аэробики Чувашии расширила границы реализации проекта «Поверь в себя!». Кроме детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, участниками стали дети из многодетных и малообеспеченных семей. Уроки здоровья с этой группой проходят в онлайн-формате на платформе Zoom.