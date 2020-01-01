АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Проект Федерации фитнес-аэробики Чувашии набирает обороты

08:35 22 июля 2020 г.

Федерация фитнес-аэробики Чувашии активно продолжает реализацию проекта «Поверь в себя!», победившего в конкурсе на предоставление президентского гранта.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, формирование устойчивых привычек к занятиям спортом среди детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей и находящихся в трудной жизненной ситуации. Площадками реализации проекта стали Чебоксарский центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и в два отделения Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г.Чебоксары.

Напомним, что в рамках первого этапа реализации проекта для воспитанников данных учреждений было проведены интерактивные ознакомительные семинары по фитнес-аэробике. В конце каждого онлайн-семинара дети получили видеодиск, учебное пособие «Теория и методика фитнес-аэробики», а также сертификат о прохождении семинара.

На втором этапе дети вместе со своими воспитателями начали заниматься по видео-урокам «Здоровье». Несложные и полезные упражнения для утренней зарядки тренерский состав проекта записал заранее. Каждый урок состоит из разминки и трех дисциплин – «аэробика», «аэробика 5 человек» и «хип-хоп». На сегодняшний день проведено уже 19 уроков, в августе планируется еще 9. Видео-формат чередуются с онлайн-уроками на платформе Zoom. Благодаря интерактивной связи тренеры могут пообщаться со своими подопечными, скорректировать выполнение упражнений и ответить на интересующие вопросы.

На третьем этапе реализации проекта на базе каждой из трех площадок будут сформированы группы, которые с сентября приступят к активным тренировкам. Ведь в планах Федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики – проведение открытого детского фестиваля «Поверь в себя!», который пройдет в рамках чемпионата и первенства города Чебоксары по фитнес-аэробике в октябре.

Отметим, что Федерация фитнес-аэробики Чувашии расширила границы реализации проекта «Поверь в себя!». Кроме детей-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей, участниками стали дети из многодетных и малообеспеченных семей. Уроки здоровья с этой группой проходят в онлайн-формате на платформе Zoom.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика