Новости » В Красноармейском районе началась приемка образовательных организаций к новому учебному году

Сегодня, в Красноармейском районе началась приёмка образовательных организаций – муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей района к новому 2020/21 учебному году.

Для проведения качественной проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году создана комиссия в составе представителей структурных подразделений администрации района, специалистов контролирующих органов. Комиссии предстоит посетить 17 образовательных организаций района: 10 школ, 4 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования.

Сегодня члены комиссии побывали в МБОУ «Алманчинская СОШ» и МБОУ «Яншихово-Чёллинская СОШ» проверили выполнение мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда, состояние помещений и учебных кабинетов, санитарное состояние, исправность осветительных приборов, благоустройство территорий, готовность пищеблоков, наличие автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, состояние эвакуационных выходов и др.

Приемка готовности образовательных организаций должна завершиться 31 июля.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"