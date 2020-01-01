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Новости » В Красноармейском районе началась приемка образовательных организаций к новому учебному году

14:52 21 июля 2020 г.

Сегодня, в Красноармейском районе началась приёмка образовательных организаций – муниципальных общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования детей района к новому 2020/21 учебному году.

Для проведения качественной проверки готовности образовательных организаций к новому учебному году создана комиссия в составе представителей структурных подразделений администрации района, специалистов контролирующих органов. Комиссии предстоит посетить 17 образовательных организаций района: 10 школ, 4 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования.

Сегодня члены комиссии побывали в МБОУ «Алманчинская СОШ» и МБОУ «Яншихово-Чёллинская СОШ» проверили выполнение мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда, состояние помещений и учебных кабинетов, санитарное состояние, исправность осветительных приборов, благоустройство территорий, готовность пищеблоков, наличие автоматической пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения, состояние эвакуационных выходов и др.

Приемка готовности образовательных организаций должна завершиться 31 июля.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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