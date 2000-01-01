Новости » Что нам стоит дом построить?

Одна из самых востребованных и оплачиваемых профессий сегодня на рынке труда — строители. Только в Чувашии работает более 2000 строительных организаций, они возводят современные жилые комплексы, занимаются монтажом систем теплоснабжения и вентиляции, отделочными работами.

Начинается процесс стройки с проектировщиков. Прежде, чем воплотиться в зданиях из бетона и кирпича, все новейшие достижения науки и техники закладываются в проекте. Его основную часть составляют чертежи, разработанные архитекторами и конструкторами. Архитекторы создают образ здания, композицию и цветовое решение фасадов, планировку, соблюдая противопожарные и санитарные нормы. Конструкторы рассчитывают надземные конструкции и фундамент на прочность и устойчивость, а строители — технологи — стоимость здания, составляют проекты производства работ и организации строительной площадки.

За 40 лет работы строительного факультета ЧувГУ его выпускники построили более половины города Чебоксары, новые микрорайоны и сельхозпредприятия республики.

Строительных специальностей на самом деле много. Направление "Строительство" включает в себя профили:

* "Промышленное и гражданское строительство",

* "Проектирование зданий" — архитектурное проектирование,

* "Теплогазоснабжение и вентиляция".

Есть отдельный профиль "Дизайн", а также специальность "Строительство уникальных зданий и сооружений".

Основа профессионализма строителей — это сочетание глубоких знаний в теории — математики, физики, сопротивления материалов — и качественной практической подготовки. На факультете работают современные лаборатории — на занятиях студенты знакомятся с оборудованием по контролю качества строительных работ и определением свойств материалов. Налажено прохождение практики студентов у представителей ведущих строительных и проектных организаций навыкам работы. Студенты выходят из вуза опытными специалистами, которых уже ждут работодатели: ЗАО "Строительная фирма "ТУС", ОАО "Отделфинстрой", ОАО "Старко", институтах "Чувашгражданпроект", "Чебоксарский промстройпроект" и др.

"Научно-исследовательская деятельность строительного факультета посвящена вопросам обеспечения безопасности зданий и сооружений в течение их жизненного цикла. Особое место занимает тема автоматического и геотехнического мониторинга зданий и сооружений. Это новое актуальное направление в строительстве. Студенты стройфака ЧГУ проводили расчеты для таких широко известных зданий и сооружений, как Большая спортивная арена "Лужники", парк "Зарядье", новый павильон ВДНХ "Атомная энергия", — отмечает декан факультета, кандидат технических наук Алексей Плотников.

Студенты факультета активно участвуют и побеждают в вузовских, всероссийских и международных конференциях и конкурсах. Исследовательская работа проводится в формате студенческого конструкторского бюро. Среди реализованных студенческих работ — разработка дизайна бульвара купца Ефремова в городе Чебоксары, фасад института "Чувашгражданпроект", подземный переход по ул. Калинина, создание дизайн-проекта Научной библиотеки ЧГУ, Дома научной коллаборации имени С.А. Абрукова, "Точки кипения" и учебного корпуса "С". Команда строительного факультета ЧГУ неизменно занимает призовые места во 2-м туре Всероссийской Олимпиады по специальностям и профилям. Обычно — это второе место после КГАСУ. Во всероссийской олимпиаде "Я — профессионал", в рамках которой студенты решают задачи повышенной сложности, большая часть победителей и призеров от ЧГУ — студенты строительного факультета. Выпускники с 2016 по 2020 гг. имеют стабильно одни из лучших по стране показатели по Федеральному интернет-экзамену бакалавров (ФИЭБ).

Жизнь факультета за пределами аудиторий и лабораторий разнообразна — это спорт, волонтерство, творчество. Студенческие годы — это не только лекции и семинары, это жизнь, полная новых знакомств, эмоций и незабываемых впечатлений. Строительный факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова ждет своих абитуриентов, активных, трудолюбивых, творческих.

Выбор каждый делает сам, но если проанализировать все факты, то оптимальный вариант для получения интересной и перспективной профессии есть, и это — Строительный факультет ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Все подробности можно получить по телефонам приемной комиссии +7 (8352) 45-2339, 45-82-81, Горячей линии 8-800-550-79-88 (звонок бесплатный), на сайте вуза, в официальной группе ЧГУ vk.com/chuvsu

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"