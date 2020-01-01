Новости » Красноармейский район с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов

Вчера 2020 г., заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики-министр сельского хозяйства Сергей Артамонов с рабочим визитом посетил Красноармейский район.

В начале совещания с информацией о комплексном плане социально-экономического развития Красноармейского района выступил глава администрации Александр Кузнецов.

Далее с главами сельских поселений, руководителями сельскохозяйственных предприятий и КФХ района обсудили вопросы реализации государственных программ развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий республики.

Сергей Геннадьевич ознакомил собравшихся с основными программами, которые действуют в области сельского хозяйства и различных мерах поддержки сельхоз товаропроизводителей и жителей села. Министр сельского хозяйства еще раз подробно остановился на программе «Инициативное бюджетирование». Программа будет продолжена и в следующем году. Максимальная сумма одного проекта будет ограничена 5-ю миллионами рублей и с одного поселения можно представить несколько проектов на общую сумму не более 10 млн. рублей. Отметил, что данная программа является удобным инструментом решения многих вопросов развития социальной инфраструктуры сел и деревень.

Также Сергей Артамонов отметил, что благодаря мерам государственной поддержки аграрии региона могут приобретать энергонасыщенную технику, строить современные животноводческие фермы и получать существенное возмещение понесенных расходов.

Министр подробно разъяснил новшества и в других формах господдержки в животноводстве, растениеводстве и развитии сельских территорий.

На совещании также приняли участие врио директора «Чувашского АХЦ» Александр Коршунов, генеральный директор АО «Чувашхлебородукт»» Юрий Степанов, председатель Общественного Совета при Минсельхозе Чувашии, декан инженерного факультета ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА» Николай Пушкаренко.

В конце встречи Сергей Геннадьевич поблагодарил аграриев Красноармейского района за хорошую работу. Ответил на все вопросы руководителей сельскохозяйственных предприятий и КФХ района.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"