Новости » Еженедельное совещание при главе администрации Красноармейского района Александре Кузнецове

Вчера 2020 г., в администрации района состоялось еженедельное совещание при главе администрации Красноармейского района Александре Кузнецове с участием глав сельских поселений и начальников структурных подразделений администрации района.

В ходе совещания были обсуждены вопросы, касающиеся реализации проектов развития общественной инфраструктуры на территории Красноармейского района.

Александр Николаевич ознакомил с программой социально-экономического развития Красноармейского района на 2021-2025 годы.

Дорожная инфраструктура: строительство автомобильной дороги с переходным типом покрытия в д. Синьял-Чурино; строительство автодорог с твердым покрытием в с. Красноармейское (по пяти улицам Юго-Западного микрорайона, по восьми улицам Юго-Восточного микрорайона, по улице Союзная); строительство наружного освещения и тротуаров автомобильных дорог республиканского значения.

Образование: строительство плавательного бассейна как пристрой к Траковской средней общеобразовательной школе; капитальный ремонт школ (Траковская СОШ, Красноармейская СОШ, Алманчинская СОШ, Большешатьминская СОШ, Исаковская ООШ); капитальный ремонт детских садов ( детский сад «Сеспель», детский сад «Чебурашка», детский сад «Колосок»); замена оконных блоков в 6 общеобразовательных учреждениях.

Планируется строительство 3 ФАПов: д. Нимичкасы, д. Крендейкасы и д. Албахтино.

В планах реконструкция системы теплоснабжения и горячего водоснабжения по ул. Ленина с. Красноармейское. Капитальный ремонт 22 водонапорных башен, оформленных в муниципальную собственность.

Глава администрации Александр Кузнецов отметил, что на территории Красноармейского района имеется одно очистное сооружение КОС-1400. Капитальный ремонт этого сооружения не проводился с начала эксплуатации. Необходима разработка проектно-сметной документации.

В сфере культуры и спорта планируется строительство трехэтажного дома культуры в Красноармейском – со зрительным залом на 300 мест; строительство дома культуры в д. Яманаки; ремонт сельских домов культуры; строительство стадиона-площадки по ул. Чапаева с. Красноармейское. А также строительство футбольного поля в Красноармейском. Работы на объекте капитального строительства «Строительство футбольного поля с искусственным покрытием по ул. Механизаторов в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики» ведутся с 10 июня 2020 года. Срок сдачи объекта 28 августа 2020 года.

В период с 2020 по 2025 годы в рамках «Комплексной программы социально-экономического развития Чувашской Республики» будет реализовано 34 проекта инфраструктурной направленности и 12 коммерческих проектов. Главной целью Комплексной программы социально-экономического развития Красноармейского района является развитие экономики и социальной сферы района.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"