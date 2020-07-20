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Новости » Третье транспортное полукольцо начнут строить в Чебоксарах в 2024 году

08:11 21 июля 2020 г.

Об этом стало известно 20 июля на совещании в администрации г. Чебоксары, где сегодня обсудили стратегию развития города в рамках Комплексной программы социально-экономического развития республики до 2025 года. Касательно столицы Чувашии, в ней запланированы масштабные изменения инфраструктуры города и реализация крупных инвестиционных проектов. К примеру, в 2024 году планируется начать строить третье транспортное полукольцо – развязку, без которой через некоторое время город просто встанет.

В стратегии также заложено обновление столичного аэропорта, благоустройство общественных пространств и ремонт дорог, строительство в существующих 16 микрорайонах и возведение будущих новых жилых кварталов и объектов социальной инфраструктуры и многое другое. Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков заметил, что «сюда вошли предложения городских предприятий, министерств, активных и неравнодушных горожан».

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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