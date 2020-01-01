АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Сторожевик «Чебоксары» станет 12-м в России кораблем-музеем

14:05 20 июля 2020 г.

По словам местных властей, сторожевик «Чебоксары» станет кораблем-музеем в следующем году. Тогда же для широкой публики откроется его экспозиция. На судне планируют оборудовать шесть залов. Один из них будет посвящен академику кораблестроителю и генералу флота Алексею Крылову.

Ожидается, что «Чебоксары» станет для подрастающего поколения также музеем патриотического воспитания. Выступая на приветственном митинге, врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил эту особую миссию будущего корабля-музея.

«Мы должны сделать так, чтобы корабль посещали не только жители Чувашии, но и жители ближайших к нам регионов. Прежде всего, это важно для подрастающего поколения. Поскольку позволит им прикоснуться к деталям корабля, видевшего много событий во время несения службы по охране границ Российской Федерации», — заключил тогда руководитель региона.

Несший с января 1993 года пограничную службу по охране морских границ Российской Федерации сторожевик «Чебоксары» имеет свою богатую историю. Ему есть, чем поделиться как с юными, так и взрослыми будущими посетителями. Экспозиция расскажет об истории военно-морского флота России и легенды долгих лет службы корабля по охране границ в Балтийской акватории. Например, раскроет секрет, почему при затоплении любых двух отсеков сторожевик остается непотопляемым, и может безопасно эксплуатироваться даже при волнении 7-8 баллов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика