Новости » Сторожевик «Чебоксары» станет 12-м в России кораблем-музеем

По словам местных властей, сторожевик «Чебоксары» станет кораблем-музеем в следующем году. Тогда же для широкой публики откроется его экспозиция. На судне планируют оборудовать шесть залов. Один из них будет посвящен академику кораблестроителю и генералу флота Алексею Крылову.

Ожидается, что «Чебоксары» станет для подрастающего поколения также музеем патриотического воспитания. Выступая на приветственном митинге, врио Главы Чувашии Олег Николаев отметил эту особую миссию будущего корабля-музея.

«Мы должны сделать так, чтобы корабль посещали не только жители Чувашии, но и жители ближайших к нам регионов. Прежде всего, это важно для подрастающего поколения. Поскольку позволит им прикоснуться к деталям корабля, видевшего много событий во время несения службы по охране границ Российской Федерации», — заключил тогда руководитель региона.

Несший с января 1993 года пограничную службу по охране морских границ Российской Федерации сторожевик «Чебоксары» имеет свою богатую историю. Ему есть, чем поделиться как с юными, так и взрослыми будущими посетителями. Экспозиция расскажет об истории военно-морского флота России и легенды долгих лет службы корабля по охране границ в Балтийской акватории. Например, раскроет секрет, почему при затоплении любых двух отсеков сторожевик остается непотопляемым, и может безопасно эксплуатироваться даже при волнении 7-8 баллов.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"