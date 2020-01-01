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Новости » Олег Николаев раскритиковал бездействие управляющих компаний

14:03 20 июля 2020 г.

Руководитель региона высказался об этом 20 июля на еженедельном совещании чувашского правительства. Врио Главы Чувашии Олег Николаев рассказал, что в ходе рабочей встречи в Москве с Фондом защиты прав дольщиков помимо восстановления прав пострадавших участников долевого строительства, «всплыл» вопрос о возможности капитального ремонта многоквартирных жилых домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Однако, заявок для участия в ней от управляющих компаний республики пока не поступало.

Отметим, что специальная программа, которая позволяет компенсировать управляющим компаниям 80 % затрат на капремонт за счет данного Фонда, запущена с 2018 года. Руководитель региона обратил внимание коллег на то, что жители могли бы заплатить всего лишь 20 % от стоимости строительно-монтажных работ, необходимых для капремонта своего многоквартирного дома. При чем сделать это, используя современные энерго-эффективные технологии. Очевидно, что в результате дом получает совершенно иные эксплуатационные характеристики и качества.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской республики Александра Героева, Чувашия пока не участвовала в данной программе и в настоящее время только готовит пилотный проект и первую заявку.

«Программа действует с 2018 года, а мы вот будем подавать только первую заявку. То есть получается, куда смотрели и органы государственной власти, и сами управляющие компании. Полное нежелание, на мой взгляд, использовать имеющиеся возможности», – раскритиковал бездействие управляющих компаний Олег Николаев.

Руководитель региона поручил Минстрою Чувашии проработать сроки подачи заявок для охвата максимального количества многоквартирных домов для включения в программу. Затем повести с управляющими компаниями семинар и снабдить их необходимыми методическими указаниями. Кроме того, развернуть информационную кампанию, чтобы каждый житель знал об этих возможностях.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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