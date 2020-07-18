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Новости » В Чувашии многодетные семьи с низкими доходами получат по 5000 рублей на ребенка для подготовки к школе

10:46 20 июля 2020 г.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев подписал Указ о дополнительной поддержке семей, имеющих детей, в период подготовки к учебному году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Согласно документу единовременная выплата в размере 5000 рублей положена родителями, усыновителями, опекунами, попечителями трех и более детей на каждого учащегося, осваивающего образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.

Основные условия получения единовременной выплаты:

– семья проживает на территории Чувашии, члены семьи являются гражданами РФ;

– единовременная выплата осуществляется в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Чувашской Республике на дату подачи заявления о назначении единовременной выплаты;

– получатели единовременной выплаты вправе обратиться за ее назначением до 1октября 2020 года.

Отметим, что сейчас в Чувашии свыше 14 тысяч многодетных семей, 11,5 тысяч из них имеют низкий среднедушевой доход и могут рассчитывать на эту единовременную выплату.

По данным Министерства труда и социальной защиты Чувашии, детей школьного возраста из многодетных семей с низкими доходами сейчас 25,6 тысяч. На выплаты для подготовки их к школе республика выделит почти 130 миллионов рублей.

 

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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