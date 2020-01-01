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Новости » Глава администрации Красноармейского района А.Н. Кузнецов посетил выставку «День поля - 2020»

14:01 17 июля 2020 г.

15 июля 2020 г. стартовала выставка-демонстрация «День поля - 2020» под открытым небом на базе Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства около деревни Михайловка Цивильского района.

Глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов вместе с руководителями сельскохозяйственных предприятий и КФХ посетил выставку. Также на данном мероприятии побывали ветераны АПК.

В программе: осмотр экспозиции образцов сельскохозяйственных агрегатов, осмотр посевов, результатов проведения эксперимента по внесению удобрений, круглые столы.

На выставке была представлена продукция и услуги для успешного ведения сельского хозяйства: семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, корма, добавки и препараты для сельскохозяйственных животных, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов и многое другое. На опытных участках представлены посевы более 400 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

На показе сельскохозяйственной техники и оборудования участвовала ООО «Агрофирма Таябинка» Красноармейского района.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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